Lotyška (†33) sa liečila v Indii z depresií: Osudnou sa jej stala cesta na pláž, strašidelná vražda

KERALA - Liga Skromaneová pochádzala z Lotyšska, ale päť rokov žila v írskom Dubline so svojím partnerom. Vo februári tohto roka sa so sestrou vybrali do Thiruvananthapuramu v indickom štáte Kerala, ktorý je známy svojimi ayurvédskymi centrami. Tam mali mladej žene pomôcť v boji s depresiami. Domov sa však už nevrátila. O dva mesiace neskôr našli jej rozkladajúce sa telo v odľahlom lesnom poraste. Bola nadrogovaná, znásilnená a kruto zavraždená. Polícia zatkla dvoch podozrivých.