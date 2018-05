Nebezpečná žiarlivosť: Texasan si na ulici obzeral iné ženy, manželka sa mu kruto pomstila

SAN ANTONIO - Polícia v americkom San Antoniu zatkla ženu, ktorá kuchynským nožom porezala manžela za to, že si obzeral iné ženy.

Dvadsaťsedemročná Star Perez bola s manželom v meste na oslave tamojšieho festivalu, keď mu začala vyčítať, že pokukuje po iných. Po návrate domov medzi nimi prepukla hádka, počas ktorej žena údajne vzala kuchynský nôž a zahnala sa ním na manžela, pričom ho zasiahla do ruky. On vybehol z domu a zavolal políciu, ktorej povedal, že sa mu žena vyhrážala, že by ho mohla zabiť.

Perez, ktorá je v súčasnosti vo väzbe, čelí obvineniu z útoku so smrtiacou zbraňou.