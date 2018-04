Nemecký denník priniesol šokujúcu správu: Je Slovensko namočené do únosu vietnamského funkcionára?

Robert Kaliňák a To Lam

BRATISLAVA/FRANKFURT - Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung v stredu napísal, že únos funkcionára Trinha Xuana Thanha bol výsledkom boja o moc v Komunistickej strane Vietnamu. Po tom, čo upadol do nemilosti, musel z krajiny ujsť a dostal sa až do Nemecka, kde požiadal o azyl. Vietnamská tajná služba však mala iné plány a muža uniesla. Najzaujímavejšou informáciou je však to, že tri dni po únose malo pricestovať do Bratislavy niekoľko podozrivých a podľa údajov z GPS zaparkovali auto pri hoteli Bôrik, kde sa v tom čase konalo pracovné stretnutie vietnamských a slovenských politikov, za účasti vtedajšieho ministra vnútra a podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka.