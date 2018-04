FOTO Tragický stret na priecestí: Z auta bol za okamih vrak, zomrelo sedem ľudí

K nehode došlo v Kapskom meste, jej príčinu začali vyšetrovať príslušné orgány. Juhoafrické médiá informovali, že obeťami nehody sú pracovníci železníc. Na fotografiách z miesta tragédie vidieť na železničnej trati zničené auto.

Tragedy again at Blackheath's #Buttskop [CPT] railway level crossing. SAPS confirms 7 workers killed after their bakkie was hit by a train. In 2010, 10 children lost their lives at the same level crossing.



Government needs to do something about this.



[PICS: Kenny Africa] pic.twitter.com/nFO1bMjVfI