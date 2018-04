Nabúchaní cudzinci, ktorí terorizovali Prahu, poriadne narazili: FOTO Koniec sladkého života

Súd prípad riešil v skrátenom prípravnom konaní. V základnej sadzbe hrozili trojici až dva roky väzenia, ale nakoniec im boli uložené iba podmienečné tresty. Rovnaký súd rozhodol aj o väzbe pre dvoch podozrivých, ktorí sú okrem výtržníctva obvinení aj z ťažkého ublíženia na zdraví. V prípade odsúdenia im hrozí až desaťročný trest.

Podľa štátneho zástupcu Jana Lelka boli muži vzatí do väzby kvôli obavám, že by mohli utiecť. U jedného z nich súd zistil ďalší väzobný dôvod - mohol by opakovať trestnú činnosť. "Obaja obvinení vypovedali, obaja zhodne uviedli, že im je to ľúto. Dokonca vyjadrili aj hanbu a snahu finančne pomôcť poškodenému," povedal Lelek. Obaja si ponechali lehotu na prípadné podanie sťažnosti proti uvaleniu väzby.

Incident sa odohral minulú sobotu večer. Čašník skupinu mužov vo veku 24 až 32 rokov upozornil na to, že na terase reštaurácie nemôžu popíjať vlastný alkohol. Útočníci ho zvalil na zem, kde ho začali mlátiť päsťami a kopať do neho. Potom, čo zostal bezvládne ležať na zemi, z miesta utiekli. Napadnutý muž skončil vo veľmi vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti a podstúpil operáciu hlavy.

Podľa Lelka je prípad zatiaľ na začiatku vyšetrovania. Polícia bude vypočúvať svedkov incidentu, tiež je potrebné vypracovať posudok z odboru súdneho lekárstva, ktorý sa bude týkať zranenia poškodeného. "To sú zásadné dôkazy, ktoré je potrebné opatriť," zdôraznil Lelek. Vyšetrovanie celého incidentu by podľa neho mohlo trvať zhruba dva mesiace.

Hlavnými aktérmi sú bratia

Sedem Holanďanov zadržali policajti v pondelok večer na pražskom letisku. Päť z nich o deň neskôr obvinili, zvyšných dvoch prepustili s tým, že sa konflikt snažili skôr upokojiť.

Server holandského denníka Algemeen Dagblad napísal, že muži vyrazili do Prahy preto, aby oslávili nadchádzajúcu svadbu jedného z nich. Väčšina z nich vraj pochádza z Haagu a okolia. Jeden pracuje u amsterdamskej polície. Podľa hovorcu holandskej polície patrí však k tým, ktorí boli prepustení na slobodu a snažili sa situáciu upokojiť.

Dvoma hlavnými aktérmi sú podľa denníka bratia, pričom jeden z nich je majiteľom fitness štúdia, v ktorom zároveň pracuje ako tréner. Príbuzný oboch mužov, ktorého kontaktovali holandské médiá, uviedol, že ani jeden z nich nemá záznam v trestnom registri.