Muž sa venoval mobilu: VIDEO Jeho býk ušiel do nákupného centra, osem zranených

LIMA - Rozruch a paniku spôsobil býk v peruánskom meste Cuzco, keď behal po uliciach a nakoniec vtrhol do nákupného strediska, kde ľahko zranil osem ľudí. Informovala o tom dnes agentúra AFP.

Zviera sa dostalo na slobodu, keď pozornosť jeho majiteľa na chvíľu upútal mobilný telefón. Po krátkom behu ulicami býk zamieril do nákupného centra, kde nabral niekoľko ľudí. Až keď sa unavené dobytča na chvíľu zastavilo, chytil ho odvážny mladík do lasa a býk putoval späť do svojej ohrady.

Cuzco bývalo centrom ríše Inkov a v súčasnosti patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie v Peru.