ODHALENIE V Nemecku roky žije bin Ládinov bodyguard: VIDEO Nemôžu ho deportovať, žije na podpore

Sami A.

BERLÍN - Niekdajší bodyguard teroristického vodcu Usamu bin Ládina žije už roky v Nemecku a na príspevkoch od štátu pre seba a svoju rodinu dostáva viac ako 1160 eur mesačne. Napísal to dnes denník Bild, podľa ktorého štyridsaťdvaročný salafista Sami A. nemôže byť deportovaný do rodného Tuniska, pretože by mu tam hrozilo neľudské zaobchádzanie.