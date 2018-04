VIDEO Dráma v Toronte: Biela dodávka narazila do chodcov, hlásia mŕtvych

Tieto údaje zatiaľ neboli oficiálne potvrdené, svedkovia však videli na ulici ležať viacero nehybných tiel prikrytých oranžovými plachtami. Nemocnica Sunnybrook Health Sciences Centre v Toronte podľa agentúry BNO News potvrdila, že jej traumatologické centrum prijalo sedem zranených.

Páchateľ z miesta činu aj s vozidlom ušiel. Polícia ho následne o niekoľko blokov ďalej zadržala. Polícia predtým uviedla, že auto, ktoré patrí požičovni Ryder, zrazilo najmenej osem ľudí, pričom rozsah ich zranení ani motív činu páchateľa nie sú známe.

Očitý svedok incidentu uviedol, že dodávka vyšla na chodník a rýchlosťou približne 80-100 kilometrov za hodinu zrážala chodcov. "Vyšiel na chodník a jedného po druhom začal zrážať chodcov. Len tak zničil toľkým ľuďom život. Každému, kto sa mu dostal do cesty," uviedol pre CTV News svedok, pričom dodal, že medzi obeťami je aj osoba, ktorá tlačila detský kočík.

Incident v Torote sa stal v čase, keď tam prebieha stretnutie šéfov diplomacií skupiny G7.

White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4