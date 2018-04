Kontroverzný spevák Ortel sa oženil v deň narodenín Hitlera: Zverejnené FOTO vyvolali vlnu irónie

Svadba pripadla na deň narodenia Adolfa Hitlera. Náhoda?

PRAHA - Český spevák Tomáš Ortel nie je verejnosti neznámy. Jeho rovnomenná skupina Ortel so svojimi nacionalistickými textami vyvoláva na hudobnej scéne už dlhodobo vášne. To, že mu asi idey nacistického vodcu Adolfa Hitlera nie sú proti srsti, dosvedčuje aj jeho najnovší počin. So svojou partnerkou Janou Purer si povedal svoje áno práve 20. apríla, v deň Hitlerových narodenín. Dvojica sa brala na zámku Zbiroh neďaleko Prahy a svadba bola ladená v stredovekom štýle. Niektorí internetoví užívatelia si však na sociálnej sieti nedávali servítku pred ústa a zverejnené fotografie z udalosti satiricky okomentovali.