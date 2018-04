Speváčka Shania Twainová po kritike zmenila názor: Trumpa by už nevolila

Shania Twain

TORONTO - Kanadská speváčka Shania Twainová sa ospravedlnila za svoje predchádzajúce vyjadrenie, v ktorom tvrdila, že pokiaľ by bola Američankou, volila by za prezidenta Donalda Trumpa i napriek tomu, že ho považuje za útočného, píše agentúra AP. "Chcete úprimne alebo ako sa patrí? Hlasovala by som za pocit, ktorý je transparentný," povedala Twainová v rozhovore, ktorý cez víkend uverejnili britské noviny The Guardian.