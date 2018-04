Macron zlomil odpor vlastnej strany: Francúzi sprísnili zákony pre prisťahovalectvo

Vláda tvrdí, že zákon je kľúčový pre zaistenie toho, aby skutoční utečenci dostali lepšie prijatie a aby boli ilegálni migranti deportovaní.

Avšak deväť členov Macronovej inak veľmi disciplinovanej strany Republika v pohybe (LREM) hlasovalo proti článku, ktorým sa predlžuje obdobie zadržiavania. Okrem nich sa 14 členov LREM zdržalo celkového hlasovania o zákone a jeden poslanec bol proti, informovala tlačová agentúra DPA.

Príliš tvrdé zákony

Odporcovia zákona v Macronovej strane sa počas sobotňajšej rozpravy o dĺžke zadržiavania pridali k poslancom ľavicovej opozície, ktorá argumentovala, že zákon by mal zakazovať zadržiavanie detí.

"Mreže, prítomnosť policajtov, chýbajúca možnosť okúpať sa či žiadne hračky - naozaj toto pokladáme za vhodné podmienky pre deti?" položila otázku poslankyňa LREM Florence Granjusová.

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) niekoľkokrát odsúdil Francúzsko za zadržiavanie detí migrantských rodín, buď za neprimerane dlhé obdobia alebo za nevhodné podmienky.

Podľa poslankyne LREM Élise Fajgelesovej treba viac času na hľadanie zákonnej alternatívy, ktorá by nebrzdila deportácie alebo nerozdeľovala rodiny.

Vláda na nespokojnosť medzi vlastnými poslancami zareagovala tak, že súhlasila s predĺžením zadržiavania iba na 90 dní, a nie na 135 dní, ako pôvodne navrhovala.

Sľubujú ďalšu pomoc prisťahovalcom

Ďalšie opatrenia zahrnuté v zákone skracujú lehoty, počas ktorých sa môžu žiadatelia o azyl domáhať svojho nároku alebo sa odvolať proti rozhodnutiu.

Úrady budú môcť žiadateľom nariadiť, aby žili v nejakom konkrétnom regióne, kým bude ich žiadosť posudzovaná.

V zákone sú tiež opatrenia, ktoré pomôžu zlučovaniu rodín prijatých utečencov a uľahčia byrokraciu.

Vláda okrem nového zákona sľubuje aj ďalšiu pomoc schváleným utečencom, a to v otázke bývania, jazykových kurzov a hľadania zamestnania.

Podľa konzervatívneho poslanca Érica Ciottiho sú v zákone "veľmi nebezpečné opatrenia".

Článok v zákone, ktorým sa rozširuje právna ochrana skutkov dobrovoľníkov a dobrých samaritánov pomáhajúcich migrantom, je "novou formou beztrestnosti pre pašerákov ľudí a ich komplicov", vyhlásil Ciotti.

Podľa šéfa klubu LREM v zhromaždení Richarda Ferranda však zákon dokazuje "naše odhodlanie regulovať migráciu, podporovať efektívne začlenenie do spoločnosti, garantovať právo na azyl, a to v súlade so sľubmi danými prezidentom republiky".

"Keď posilňujeme efektivitu toho, ako regulujeme prisťahovalectvo, nie sme nehumánni, ani ľahostajní a ani nepotláčame slobodu," dodal Ferrand. Návrh zákona pôjde teraz do Senátu, kde má väčšinu stredopravá opozícia.