Kráska (24) si chcela užívať luxus: Pašovala kokaín! FOTO z dovolenky vymení za pobyt v base

SYDNEY - Výletná plavba na luxusnej lodi nemala taký záver, aký si atraktívne mladé ženy predstavovali. Na Kanaďanky Melinu Robergeovú (24) a Isabelle Lagaceovú (29) čakali v Sydney policajti. Obe sa spolu s ďalším mužom Andre Taminom (63) totiž snažili do krajiny prepašovať 95 kíl kokaínu v hodnote desiatok miliónov dolárov. Pokým staršia z dvoch vinníčok sa k skutku priznala a minulý rok ju poslali do väzenia, mladšia sa verdikt súdu dozvedela iba v stredu. Nečudo, že pri výške trestu horko zaplakala.

Kanaďania sa počas sedemtýždňovej plavby na Sea Princess, ktorá prešla z Veľkej Británie, cez Írsko, Kanadu, Južnú Ameriku, Nový Zéland až do prístavu v Sydney 28. augusta 2016, síce zabavili a dievčatá si urobili kopec fotografií z exotických miest, ktoré zdieľali na sociálnych sieťach, ale ich cieľ bol predsa len trochu iný ako bežných výletníkov. V kufroch si priviezli až 95 kilogramov kokaínu.

Keďže boli označení za vysokorizikových cestujúcich na vysokorizikovej lodi, lebo zastavovali vo veľkom množstve prístavov, ich batožina bola prehľadaná. V jednom kufri našli policajti a colníci 35 kilogramov drogy a v druhom 60. Hodnota kontrabandu činila až 21 miliónov austrálskych dolárov (cca 13,4 milióna eur).

Počas niekoľkých mesiacov sa Isabelle Lagaceová k pašovaniu priznala a tvrdila, že to robila preto, lebo potrebovala splatiť dlh vo výške 20-tisíc dolárov. Vlani dostala 4,5 roka natvrdo. Jej kamarátka Robergeová a Andre Tamine trvali na svojej nevine. Obaja sa však napokon na súde priznali k tomu, že sú vinní. Robergeová sa výšku trestu dozvedela v stredu. Vo väzení pobudne minimálne štyri roky a deväť mesiacov, maximálne strávi za mrežami osem rokov. O prepustenie môže požiadať najskôr v roku 2021. Tamine si na rozhodnutie o výške trestu ešte chvíľu počká.

"Mala som tam jednoducho byť a vyzerať, že som na dovolenke a robiť krytie pre všetkých ostatných," uviedla podľa CNN 24-ročná Kanaďanka so slzami v očiach počas pojednávania. "Je mi to naozaj ľúto, mala som premýšľať o dôsledkoch a nie o tom, čo by som za to dostala," povedala. Pokurátor Tom Muir sa na súde vyjadril, že si bola vedomá svojej úlohy v trestnom čine a robila to kvôli tomu, aby si mohla žiť na vysokej nohe. Podľa neho nebola vo finančnej tiesni, ale chcela si užívať istý životný štýl.

Zahraničné médiá informovali, že Isabelle Lagaceová sa v minulosti živila ako pornoherečka a už ako 19-ročná nafotila šteklivé snímky. Zdá sa však, že žiadnym neviniatkom nie je ani jej kamarátka Melina Robergeová. Bývalý priateľ ju opísal ako povrchnú ženu, ktorú vždy zaujímali predovšetkým peniaze a starší sponzori.

"Melina bola krásna a atraktívna, ale chcela peniaze a ľudí, ktorí mali peniaze. Pri nej bolo všetko o peniazoch. Stretávala sa aj so staršími mužmi, pretože mali autá a moc, aby jej dali životný štýl, ktorý si veľmi želala. To znamenalo najlepšie reštaurácie, pekne upravené vlasy a najkrajšie oblečenie. Chcela len tie najlepšie veci, ale pokiaľ viem, nikdy nepracovala a nemala stále zamestnanie," vyjadril sa jej ex menom Michael, ktorý sa domnieva, že teraz hádam pochopila, že peniaze nie sú všetko.