Český expremiér opäť na súde: Paroubek bojoval o dcéru, nemilé prekvapenie

PRAHA – Obvodný súd Praha 5 včera rozhodol v spore o zverejnenie do starostlivosti a výživného pre dcéru českého expremiéra Jiřího Paroubka a Petry Paroubkovej. Z rozsudku expremiér rozhodne nie je nadšený. Osemročná Margarita ostáva u matky.

Jiří Paroubek bude na dcéru prispievať 10-tisíc korún mesačne. Súd pri posudzovaní výšky alimentov vzdal do úvahy aj starobný dôchodok bývalého politika. Rozhodnutie však ešte nie je právoplatné a expremiér sa môže odvolať. Na súd prišli Paroubkovci v sprievode svojich advokátov.

„Nie je to nič príjemné, keď sa dvaja ľudia rozvádzajú,“ povedal Paroubek počas poludňajšej prestávky pre český Blesk. Súdne pojednávanie trvalo asi 10 hodín a rozsudok bol vynesený za 7 minút. Informuje o tom portál idnes.cz.

Rozvodové ťahanice Paroubkovcov trvajú už od vlaňajšieho februára. Rozvodový súd riešil aj delenie majetku. Manželia boli spolu 10 rokov, z veľkej lásky však ostali len vzájomné trestné oznámenia, ktoré na seba podávajú.

Jiří Paroubek

Jiří Paroubek bol vo funkcii premiéra od apríla 2005 do septembra 2006. O rok neskôr - po 28 rokoch manželstva - sa rozviedol so svojou prvou ženou Zuzanou. Dva mesiace na to si vzal tlmočníčku Petru Kováčovú, ktorá za jeho premiérskej éry pracovala okrem iného pre Úrad vlády. V novembri 2009 sa im narodila dcéra Margarita. Začiatkom roka 2017 sa manželstvo rozpadlo. Paroubek už má novú priateľku, chodí s bývalou poslankyňou ČSSD Gabrielou Kalábkovou.