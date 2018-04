V Sýrii strieľali na členov tímu OSN: Stále sa nedarí získať dôkazy o chemickom útoku

Po tom, čo členovia inšpekčného tímu z OPCW museli tri dni čakať v metropole Damask, kým ich ruskí a sýrski predstavitelia do mesta pustia, prišla v stredu informácia, že v Dúme strieľali na členov bezpečnostného tímu OSN, ktorý tam mal pred návštevou inšpektorov skontrolovať bezpečnostnú situáciu. Informoval o tom predstaviteľ OSN, ktorý si prial zostať v anonymite.

Inšpektori pricestovali do Sýrie už v sobotu, no museli až do utorka čakať v Damasku na povolenie zo strany sýrskych úradov, aby mohli vstúpiť do Dúmy. Generálny riaditeľ OPCW Ahmet Üzümcü už v pondelok informoval, že ruskí a sýrski predstavitelia odmietnutie vstupu na územie mesta odôvodnili údajnými "pretrvávajúcimi bezpečnostnými problémami, ktoré treba najskôr vyriešiť". Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Riabkov odôvodnil nevpustenie inšpektorov do Dúmy naopak tým, že im chýbalo povolenie zo strany sekretariátu OSN. To však hovorca OSN Stéphane Dujarric vzápätí poprel a vyhlásil, že OSN inšpektorom vydala všetky potrebné povolenia.

Sýrski a ruskí predstavitelia pôvodne inšpektorom OPCW namiesto návštevy Dúmy ponúkali 22 údajných svedkov, s ktorými sa môžu porozprávať, inšpektori však trvali na tom, že potrebujú skontrolovať miesta útoku. Údajný chemický útok v Dúme zo 7. apríla si podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyžiadal vyše 40 obetí a viac ako 500 zranených. Sýria a jej spojenec Rusko tieto informácie popierajú.

Francúzsko a Spojené štáty tvrdia, že majú dôkazy o použití chemických zbraní zo strany sýrskeho režimu. Zatiaľ ich však nezverejnili. Spojené štáty, Francúzsko a Veľká Británia podnikli v sobotu nálety na sýrske vojenské ciele, pričom podľa Pentagonu bol útok namierený proti al-Asadovmu programu vývoja a výroby chemických zbraní. Útoky si nevyžiadali žiadne obete, zranenia utrpeli traja ľudia.