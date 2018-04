Na pikantnej výstave v Česku ukazujú nahé ženy všetko, čím sú obdarené: Povolené sú aj dotyky

Fotografie a videá nie sú vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov!

"V roku 2016 sa vo mne zrodil nápad, usporiadať v "konzervatívnom" slovenskom prostredí najodvážnejšiu výstavu v histórii - Výstavu skutočných nahých žien. Nahota je dnes bežnejšia v online svete, ako v realite. A tak ako sex, aj nahotu iných bytostí, prežívame v plnej prítomnosti. Preto je jediným a podstatným cieľom výstavy Voayer, sprostredkovanie vzrušujúceho zážitku z prítomného okamihu," píše jej autor na internetovej stránke.

Aj keď o tom možno netušíte, prvá výstava Voayer sa naozaj uskutočnila v Bratislave a trvala len 12 hodín. Aj za takýto krátky čas ju navštívilo viac než 700 ľudí. V roku 2017 si ju v Prahe za 18 hodín pozrelo vyše 1500 ľudí. Tentokrát však dostala ešte väčší priestor a v Tančiacom dome v Prahe sa koná od 17. do 21. apríla. Napriek tomu, že vstupenka stojí v prepočte 27 eur, o divákov nie je núdza. Platia pre nich však prísne pravidlá a ich množstvo je limitované. Jednou zo základných podmienok je samozrejme vek nad 18 rokov.

U viacerých z 13-tich nahých modeliek bude možnosť sa ich dotýkať rukavicou. Závisí však na ich preferenciách, či návštevníkom dovolia poláskať ich prsia, stehná či zadok, zachádzanie do výsostne intímnych partií je však už tabu. Ak návštevník prekročí túto hranicu, môže očakávať, že zasiahne prítomná ochranka, ktorá mu prehovorí do duše.

Ženy-návštevníčky, ktoré však budú mať záujem samy sa stať modelkami, majú dvere otvorené. Jedným z exponátom výstavy je aj tzv. exhibičné kreslo. Stačí sa len vyzliecť, posadiť sa doň a užívať si pozornosť ostatných hostí.

Autor výstavy Mário Petreje sa pre České galerie vyjadril, že sa chystá projekt posunúť na úplne iný level a toto je tým pádom jeho derniéra. "Prirodzené to je, pretože to nie je nič výnimočné, je to iba nahota," tvrdí autor. "Neberiem to ako umenie a nemám na to ani vyhranený názor, ani tým nechcem nič povedať. Je to skutočne výstava nahých žien a už každý človek si z toho zoberie, čo chce," pripúšťa Slovák Petreje.