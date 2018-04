VIDEO Dráma na palube: Výbuch počas letu, lietadlo muselo núdzovo pristáť

Lietadlo so 143 pasažiermi a piatimi členmi posádky pristálo hladko a na televíznych záberoch vidno, ako z neho vystupujú cestujúci. Nie je však zatiaľ jasné, či niekto neutrpel zranenia pri výbuchu, ktorý údajne nastal počas letu.

Marty Martinez, jeden z cestujúcich, zverejnil ešte počas letu na sociálnych sieťach informáciu, že v lietadle "vybuchlo okno" a pripojil aj fotografiu, na ktorej vidno poškodené okno lietadla.

Video: Southwest Airlines' plane makes emergency landing in Philadelphia after an engine explosion caused damage to the plane. At least one person was injured in the incident. pic.twitter.com/v6owLDM2gM