Podľa Macrona je demokracia najlepšou šancou pre EÚ: Toto si myslí o rozširovaní únie

Macron povedal, že demokracia je "najlepšou šancou" pre Európsku úniu, aby mohla bojovať s rastúcim nacionalizmom na kontinente. Model európskej demokracie je podľa jeho slov "vo svete unikátny" a musí sa zachovať, aj vzhľadom na rozkoly, ktoré v Európe panujú. Odpoveďou na tieto výzvy podľa neho nie je "autoritárstvo, ale autorita demokracie". Apeloval preto na európske krajiny, aby spoločne ochraňovali hodnoty, ako sú sloboda, rovnosť a rôznorodosť.

Europoslancom tiež povedal, že je dôležité viesť "demokratickú, kritickú debatu" o podstate Európy. Podľa Macrona chcú občania Európskej únie únie "nový projekt", ktorý by sa zaoberal ich znepokojeniami a obavami.

Ďalšie rozširovanie únie bude možné až po jej reforme

Európska únia nemôže prijímať nových členov skôr, ako sa hlbšie integruje a podstúpi celkovú reformu. V prejave na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu to v utorok vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zdôraznil, že aj on je za to, aby k európskemu projektu pristúpili aj krajiny západného Balkánu, teraz však podľa neho nie je na prijímanie nových členov ten správny čas. "Rozširovanie podporím až po tom, ako sa uskutoční prehĺbenie a reforma Európy," povedal Macron.

Za súčasného stavu vecí má podľa Macrona únia problémy aj pri aktuálnom počte členov, preto treba najprv podstúpiť reformy a až potom rozmýšľať o ďalšom rozširovaní. "Nechcem, aby sa Balkán otočil smerom k Turecku alebo Rusku. Ale nechcem ani Európu, ktorá funguje s problémami s 28 a zajtra 27 členmi, a ktorá by sa rozhodla, že bude s rovnakými pravidlami uháňať k tomu, aby mala 30 alebo 32 členov," vyhlásil francúzsky prezident.