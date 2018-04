Rukojemnícka dráma na palube lietadla: VIDEO Pasažier mohol letuške prebodnúť krk perom

PEKING - Let spoločnosti Air China bol odklonený po tom, čo si cestujúci vyzbrojený plniacim perom zobral za rukojemníčku členku posádky. Stroj vzlietol v nedeľu z mesta Changshu v čínskej provincii Hunan a smeroval do Pekingu, no približne hodinu po štarte musel pristáť v Zhengzhou, informoval čínsky letecký úrad. Našťastie lietadlo bezpečne dosadlo na dráhu a nikto nebol zranený.