Tvrdé slová ruského experta: Sýrsky konflikt by mohol trvať aj niekoľko desaťročí

"Sýrsky konflikt môže byť horší než palestínsko-izraelský. Môže trvať niekoľko desaťročí," tvrdí expert. Garbuzov poukázal aj na reorganizáciu americkej administratívy v súvislosti s vymenovaním Johna Boltona za poradcu prezidenta USA pre národnú bezpečnosť a posilnením vplyvu tamojších "vojnových štváčov".

"Ťažko teraz môže niekto súperiť s Boltonom vzhľadom na jeho agresívnu vojnovú politiku. Je veľmi dômyselný a skúsený. Je uchvátený myšlienkou - možno viac než Trump - zabezpečiť americkú dominanciu a zamedziť tomu, aby sa objavila krajina, ktorá by sa mohla vzpierať Spojeným štátom," povedal Garbuzov.

Otázky podľa neho vyvoláva aj postoj Ankary. "Turecký prezident (Recep Tayyip) Erdogan podporuje buď Rusko, alebo americký útok, takže situácia je nejasná. Sýria je problémom, ktorý nezjednocuje úsilie externých aktérov," myslí si ruský expert. Garbuzov poukázal aj na absenciu zreteľného riešenia domácich problémov Sýrie. Vyjadril názor, že sýrsky prezident Bašár Asad momentálne nedokáže nezávisle riešiť problémy, ktorým jeho krajina čelí.

"Vzhľadom na kmeňovú rozdielnosť Sýrie a utŕžené rany Asad nevie zvládnuť všetky ťažkosti svojej krajiny. Iný líder schopný zjednotiť Sýrčanov tu pritom nie je," dodal. Zároveň však podotkol, že bez Asada by mohla byť situácia ešte horšia. "Ak by tam Američania začali nastoľovať poriadok, viedlo by to k ešte väčšiemu chaosu," zakončil.