Rusi sú presvedčení, že OSN bráni misii expertov vo vyšetrení chemického útoku

BEJRÚT - Experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) nemôžu ísť na miesto údajného chemického útoku pri Damasku, pretože im chýba povolenie zo strany Organizácie Spojených národov. V pondelok to uviedol námestník ruského ministra zahraničia Sergej Riabkov. Jeho slová by mohli naznačovať pokusy o marenie vyšetrenia.

Tím OPCW pricestoval do Sýrie krátko pred sobotňajšími odvetnými útokmi vedenými USA. Stretol sa so sýrskymi predstaviteľmi, avšak ešte nenavštívil mesto Dúmá, kam má namierené. V meste sa nachádzajú ruské a sýrske jednotky. Rusko a Sýria pritom vyslanie tímu OPCW do Sýrie oficiálne privítali.

Riabkov novinárom v pondelok povedal, že sa len pred chvíľou dozvedel, prečo tam experti z OPCW nemôžu vstúpiť. Dôvodom je vraj skutočnosť, že nemajú povolenie od sekretariátu OSN.