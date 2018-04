O Sýrii rokovala Bezpečnostná rada OSN: Zvolal ju Putin, Rusko o útoku vedelo vopred

O zvolanie mimoriadneho zasadnutia požiadalo Rusko v súvislosti s útokom USA, Francúzska a Veľkej Británie na ciele v Sýrii, ktorého zámerom bolo potrestať prezidenta Baššára al-Asada za zjavný chemický útok proti civilistom a odradiť ho od toho, aby to spravil znovu.

MIMORIADNA SPRÁVA Spojenci zaútočili v noci v Sýrii, Spojené štáty varujú pred ďalším útokom

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa vyjadril, že k útoku viedli práve ruské obštrukcie v BR OSN, ktoré spojencom nedali inú možnosť. Povedal to po stretnutí vyslancov krajín NATO s tým, že "spojenci NATO pred nočným útokom vyčerpali všetky ostatné možné spôsoby ako riešiť túto situáciu". „Nevravím, že útok vyriešil všetky problémy, no v porovnaní s ničnerobením to bola správna vec,“ skonštatoval. Všetkých 29 členských štátov Organizácie Severoatlantickej zmluvy útoku vyjadrilo podporu. „Spojenci vyjadrili svoju plnú podporu tejto operácii zameranej na zníženie schopnosti sýrskeho režimu disponovať chemickými zbraňami a odradiť ho od ďalšieho chemického útoku proti sýrskemu ľudu,“ uviedol Stoltenberg.

Zástupcovia USA, Británie a Francúzska oboznámili ďalších členov Aliancie o svojom postupe, ktorého rozsah označili sa limitovaný a zameraný výlučne na schopnosť sýrskej vlády nasadzovať v boji chemické zbrane. „Chemické zbrane nemožno používať beztrestne a nemožno dopustiť ani to, aby sa takáto činnosť stala normou. Sú totiž bezprostrednou hrozbou pre celý sýrsky ľud, ako aj pre našu spoločnú bezpečnosť,“ uvádza vo vyhlásení šéf NATO.

„Pred úderom spojenci NATO vyčerpali všetky iné možnosti na riešenie tejto záležitosti diplomatickými a politickými cestami. Keďže to Rusko zablokovalo, nezostala už iná alternatíva. Netvrdím, že sa tým vyriešili všetky problémy, ale je to lepšie, než ak by sa nespravilo nič,“ dodal podľa agentúry AP generálny tajomník Severoatlantickej aliancie.

Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová povedala, že údery boli veľmi presne naplánované tak, aby sa na minimum obmedzilo nebezpečenstvo civilných obetí. Podľa nej boli údery odôvodniteľné a USA budú naďalej prenasledovať kohokoľvek, kto použije chemické zbrane. „Sme si istí, že sme sýrsky chemický program poškodili,“ povedala Haleyová a uistila, že USA má stále "nabité" a je pripravené zaútočiť znova, keď sýrsky režim chemické zbrane znovu použije.

„Dávali sme diplomacii jednu šancu za druhou,“ uviedla. Avšak Rusko šesťkrát zablokovalo v Bezpečnostnej rade OSN rozhodnutie o riešení sýrskej otázky. „USA sú pripravené znovu zaútočiť na Sýriu v reakcii na ďalší chemický útok,“ varovala americká delegátka.

„Dokonale vykonaný útok. Nemohli sme dosiahnuť lepší výsledok. Misia splnená!,“ napísal v sobotu prostredníctvom sociálnej siete Twitter Trump a zároveň poďakoval Francúzom a Britom.

Útok Spojených štátov, Francúzska a Veľkej Británie v Sýrii podľa Pentagonu "úspešne zasiahol všetky ciele". Vyjadrila sa tak hovorkyňa amerického ministerstva obrany Dana White, podľa ktorej bolo cieľom útoku "ochromiť schopnosť Sýrie v budúcnosti použiť chemické zbrane".

Britská veľvyslankyňa pri OSN Karen Pierceová uviedla, že účasť jej krajiny na intervencii v Sýrii mala "humanitárny" charakter a bola zákonne odôvodnená. „Sýrsky režim zabíja vlastných ľudí už sedem rokov,“ zdôraznila Pierceová s tým, že použitie chemických zbraní je "vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti".

Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová uviedla, že schopnosť sýrskeho režimu vyrábať a uskladňovať chemický arzenál sa po sobotňajšom zásahu "výrazne oslabila". „Operácia bola úspešná. Ciele boli vybrané veľmi starostlivo. Medzi zúčastnenými silami nedošlo k žiadnym incidentom,“ povedala Parlyová.

Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval členské štáty, aby si zachovali od vzniknutej situácie odstup a "vyhli sa eskalácii" napätia. Vyjadril sklamanie nad tým, že sa Bezpečnostná rada nedokázala zhodnúť na účinnom mechanizme proti použitiu chemických zbraní v Sýrii, informovala stanica BBC.

Guterres sa domnieva, že udalosti v Sýrii si vyžadujú politické a nie vojenské riešenie. Zdôraznil nutnosť, aby členské štáty konali dôsledne v súlade s Chartou OSN a medzinárodným právom.

Pentagon je presvedčený, že útok zasiahol "sýrsky program chemických zbraní priamo do srdca". Žiadnu z vystrelených rakiet pritom podľa nich nezostrelili, čím odmietli tvrdenia Ruska i sýrskeho režimu. Ruská armáda sa totiž predtým vyjadrila, že sýrsky systém protivzdušnej obrany sovietskej výroby zostrelil 71 zo 103 rakiet, ktoré vypálili Spojené štáty a ich spojenci na ciele v Sýrii. Američania informovali, že na tri ciele vypálili 105 rakiet. Útok, ktorý považujú za úspešný, si podľa doterajších informácií nevyžiadal žiadne obete na životoch z radov civilistov.