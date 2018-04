MIMORIADNA SPRÁVA Spojenci zaútočili v noci v Sýrii, Spojené štáty varujú pred ďalším útokom

V sobotu ráno o 3:55 hodine sa začali útoky USA, Francúzska a Veľkej Británie na Sýriu.

Rusko bolo vopred informované o útokoch na Sýriu.

Útoky zasiahli tri ciele: hlavné výskumné centrum sýrskeho programu chemických zbraní v Damasku, sklady chemických zbraní západne od Homsu a riadiace centrum a sklad chemických zbraní pri Homse.

Sýrska armáda potvrdila, že niektoré jej stanovištia boli zasiahnuté raketami vypálenými v noci na sobotu americkými, britskými a francúzskymi silami. Podľa sýrskej armády bolo vypálených 110 rakiet za 70 minút.

Útok bol reakciou na údajný chemický útok v meste Dúmá pri Damasku, ktorý si vyžiadal niekoľko desiatok mŕtvych.

Ruský prezident Putin zvolal mimoriadné zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Tá odmietla ruskú rezolúciu požadujúcu odsúdenie "agresie" Spojených štátov a ich spojencov proti Sýrii.

19:35 Bezpečnostná rada OSN odmietla ruskú rezolúciu požadujúcu odsúdenie "agresie" Spojených štátov a ich spojencov proti Sýrii. V jej prospech v závere mimoriadneho zasadnutia 15-člennej rady hlasovali len tri štáty - Rusko, Čína a Bolívia, pričom na schválenie bolo potrebných deväť hlasov. Osem krajín bolo proti a štyri sa zdržali.

19:25 Rusko v sobotu na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN, zvolanom ohľadom úderu na Sýriu, vyzvalo na odsúdenie tejto "agresie". Vyplýva to z návrhu rezolúcie, informovala stanica BBC. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia vyhlásil, že úder vojenskej koalície amerických, britských a francúzskych síl "ešte viac zhorší katastrofálnu humanitárnu situáciu" v Sýrii, kde už siedmy rok zúri komplikovaný konflikt. Dodal, že Rusko "najostrejším možným spôsobom odsudzuje" inkriminovanú operáciu, ku ktorej došlo v noci na sobotu. „USA vychádzajú v ústrety teroristom, zatiaľ čo situácia je deštruktívna. USA a ich spojenci naďalej preukazujú flagrantné prehliadanie medzinárodného práva,“ podotkol Nebenzia.

18:55 Všetky krajiny Severoatlantickej aliancie vyjadrili podporu USA, Francúzsku a Británii, ktoré znížili možnosti Sýrie znova použiť chemické zbrane. Novinárom to po popoludňajšom rokovaní veľvyslancov krajín NATO povedal generálny tajomník aliancie Stoltenberg. „Tri krajiny, ktoré akciu realizovali, nás informovali, že ju pokladajú zo veľmi úspešnú,“ uviedol Stoltenberg.

18:06 Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ostro odsúdil použitie chemických zbraní v sýrskom režime.

17:55 Ruský generálny štáb a Pentagón nemajú zatiaľ žiadne informácie o tom, že nočné údery si vyžiadali civilné alebo vojenské obete. Informácie sa stále preverujú.

17:45 Spojené štáty sú pripravené znova udrieť, ak Asadov režim opäť použije chemické zbrane. Deklaroval to zástupca USA Nikky Haley.

17:28 Šéf OSN António Guterres povedal, že medzinárodní vyšetrovatelia sú pripravení navštíviť miesta v Dúmá, kde sa útočilo chemickými zbraňami. Zároveň vyzval všetkých členov Bezpečnostnej rady OSN k zdržanlivosti, aby situácia ďalej neeskalovala.

17:16 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Viktorovič Lavrov považuje nočné údery na Sýriu za nelegálne a neprijateľné. Šéf ruskej diplomacie, ktorého cituje spravodajská stanica BBC, na brífingu v Moskve tiež spochybnil prístup francúzskych úradov k informáciám vzťahujúcim sa na údajný chemický útok. „Francúzsko vyhlásilo, že čo sa týka chemického útoku v meste Dúmá, fakty sú nevyvrátiteľné, ale nemôže ich s nami zdieľať,“ povedal Lavrov s tým, že ak by sa v Sýrii dokázala existencia zásob chemických zbraní, "Rusko by ako prvé požadovalo, aby sa zamedzilo takémuto chemickému útoku".

17:13 Rusko podľa agentúry Reuters nechalo v Bezpečnostnej rade OSN kolovať návrh rezolúcie, ktorá odcudzuje agresiu Sýrie zo strany USA a ich spojencov ako porušenie medzinárodného práva OSN. Na prijatie návrhu je potrebných najmenej deväť z 15 hlasov. Vetovať však nesmie ani jeden z piatich stálych členov, medzi ktorých patrí Francúzsko, USA a Veľká Británia.

17:05 Podľa BBC Erdogan z Istanbulu odkázal, že útoky boli "náležité". Na adresu režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada turecký prezident uviedol, že režim teraz vidí, že jeho stupňujúce sa útoky proti disidentom z posledných dní nezostanú bez odpovede.

16:28 Francúzsko po analýze "spoľahlivých údajov spravodajských služieb" a odtajnených zdrojov vyvodilo záver, že chemický útok na sýrske mesto Dúmá vykonali sýrske vládne sily. Informácia bola zverejnená po sobotňajších koordinovaných útokoch USA, Británie a Francúzska na vybrané ciele v Sýrii, oznámila agentúra Reuters. „Na základe dát, ktoré získali naše spravodajské služby, je Francúzsko presvedčené, že proti civilistom v meste Dúmá bol vykonaný chemický útok. Zároveň neexistuje žiadny iný prípustný scenár než ten, že útok vykonali sýrske ozbrojené sily. Stále však nemáme vzorky chemických látok, ktoré by mohli analyzovať naše vlastné laboratóriá,“ uvádza Paríž.

15:51 Sýrske systémy protivzdušnej obrany zostrelili vyše 65 rakiet, ktoré v sobotu vystrelili na Sýriu Spojené štáty, Británia a Francúzsko. Podľa spravodajskej stanice BBC o tom informovalo sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) sídliace v Británii.

15:47 Zástupca vedenia generálneho štábu armády USA generálporučík Kenneth McKenzie v Pentagóne uviedol, že proti trom cieľom v Sýrii bolo použitých 105 "zbraní". Doplnil, že sýrska protivzdušná obrana nezachytila "žiadne z našich lietadiel alebo rakiet zapojených do tejto operácie.“ Vzdušné útoky podľa neho zasiahli "srdce sýrskeho programu chemických zbraní". Pokiaľ ide o ruské systémy protivzdušnej obrany v Sýrii, podľa McKenzieho neexistuje náznak, že by boli v pohotovosti. McKenzie dodal, že o civilných obetiach správy nie sú.

15:34 Slovenské Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí uviedlo, že cielený zásah spojencov na vojenskú infraštruktúru pod kontrolou sýrskej vlády vníma ako snahu zamedziť ďalšiemu používaniu chemických zbraní proti civilistom v Sýrii. Podľa rezortu diplomacie je nespochybniteľné, že v Sýrii došlo v uplynulých rokoch k opakovanému použitiu chemických zbraní proti civilnému obyvateľstvu, napriek tomu, že sýrska vláda už v roku 2013 na seba prevzala záväzky vyplývajúce z Dohovoru o zákaze chemických zbraní zlikvidovať svoje zásoby týchto zbraní, ako aj kapacity pre ich výrobu. „Akékoľvek použitie chemických zbraní čo najostrejšie odsudzujeme a považujeme ho za neprípustné,“ tlmočil stanovisko SR hovorca rezortu diplomacie Peter Susko. „Opakovane pripomíname nevyhnutnosť intenzívneho diplomatického úsilia, ktorého cieľom musí byť nájsť riešenie sýrskeho konfliktu a ukončiť utrpenie nevinných ľudí,“ dodal.

14:47 Vojenské riešenie situácie by podľa českého Hradu malo byť až poslednou možnosťou. Na Twitteri to uviedol hovorca českého prezidenta Miloša Zemana Jiří Ovčáček po sobotňajšom útoku USA, Británie a Francúzska na Sýriu. Zároveň slovne napadol novinárov, neziskové organizácie a kritikov prezidenta Zemana, že podporujú vojnu, informoval spravodajský server ČT24. „Vojenské riešenie je vždy až to posledné,“ vyhlásil hovorca Zemana. Na svojom ďalšom twitterovom účte Ovčáček osočil novinárov, že vojnu chceli. „Nadšení českí novinári, neziskovkári a pražskokaviarnici vraj už čoskoro vyrazia do prvej línie v Sýrii. Stále však hľadajú veliteľa. Nejaký tip?“ napísal.

14:44 Trump sa na svojom Twitteri poďakoval Francúzsku a Británii za „ich múdrosť a silu ich skvelých armád“. „Nemohli sme dosiahnuť lepší výsledok. Misia splnená!“ uviedol americký prezident.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. apríla 2018

14:39 Predseda vlády SR Peter Pellegrini povedal, že akékoľvek použitie chemických zbraní voči civilnému obyvateľstvu je neprípustné a za žiadnych okolností neakceptovateľné. „Musíme však vyvinúť všetko diplomatické úsilie, aby sme vždy mohli uprednostniť mierové riešenia konfliktov pred vojenskými,“ tvrdí vo svojom stanovisku Pellegrini.

14:20 Mimoriadne stretnutie Bezpečnostnej rady OSN k situácii v Sýrii sa na žiadosť Ruska uskutoční dnes o 17:00 hodine stredoeurópskeho času (SELČ). Agentúru Reuters o tom informovali zdroje z diplomacie.

14:14 Slovenská národná strana (SNS) so znepokojením prijala správy o použití sily v medzinárodných vzťahoch bez mandátu Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov i bez formálneho vyhlásenia vojny. Uvádza to podpredseda SNS a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA zaslala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. „Uvedomujeme si, že situácia v celej oblasti východného Stredomoria je dlhodobo zložitá, avšak posledný vývin po vojenskej porážke tzv. Islamského štátu vzbudzoval nádej, že zainteresované veľmoci sa pokúsia nájsť modus vivendi, ktorý by ťažko skúšaným národom Blízkeho východu konečne priniesol mier. Nevidíme radi, aj keď ide o našich spojencov, ak sa v medzinárodných vzťahoch uplatňuje systém najskôr udri a potom zisťuj, či úder bol oprávnený,“ píše sa vo vyhlásení národniarov.

13:59 Podľa stanice BBC úder schvaľuje 11 krajín a 4 sú proti. Medzi krajiny, ktoré sú za patria Spojené štáty, Spojene kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Turecko, Saudská Arábia, Katar, Kanada, Japonsko, Austrália, Izrael. Proti úderu sú Sýria, Rusko, Irán a Čína.

Akékoľvek vojenské akcie, ktoré obchádzajú Bezpečnostnú radu OSN, podľa Číny porušujú zásady a základné normy medzinárodného práva.

13:40 Tím expertov z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) sa bude aj naďalej rozmiestňovať na území Sýrie, aby zistil fakty týkajúce sa obvinení z použitia chemických zbraní v meste Dúmá.

13:18 Český minister zahraničných vecí Martin Stropnický (ANO) uviedol, že Česká republika bola o sobotných útokoch spojencov v Sýrii vopred informovaná. O tom, že boli v Sýrii použité chemické látky, podľa neho nie je sporu a odvetný útok bol legitímny, aj keď chýbalo poverenie Bezpečnostnej rady OSN. „Česká republika jednoznačne vníma postup spojencov ako odkaz komukoľvek, kto by chcel v Sýrii, ale aj inde vo svete, pokračovať v používaní chemických zbraní. Všetkých ľudí na svete museli hlboko zasiahnuť obrázky, ktoré sme videli v minulých dňoch. O tom, že boli použité chemické látky, nie je sporu,“ uviedol Stropnický podľa českého serveru iDNES.

13:14 Bašár Asad povedal Hasanovi Rúhánímu, že útok vedený USA iba zvýši odhodlanie Sýrie „bojovať proti terorizmu a rozdrviť ho na každom kúsku krajiny.“

13:08 Eskalácia napätia nikdy nič nepriniesla, útoku v Sýrii mali predchádzať diplomatické kroky. V sobotnej diskusnej relácii Sobotné dialógy to uviedol poslanec NR SR za SNS Tibor Bernaťák. „Nepáči sa nám takýto postup, nie je to dobré,“ povedal. Alojz Baránik (SaS) si však myslí, že chemické útoky, na ktoré spojenecký zásah reagoval, boli pomyselnou červenou čiarou. „V tejto situácii už nestačia iba reči, niečo sa musí urobiť,“ zdôraznil.

12:59 Sobotňajšie vzdušné útoky USA, Británie a Francúzska na Sýriu iba zvýšili odhodlanie sýrskeho ľudu bojovať proti terorizmu, vyhlásil tamojší prezident Bašár Asad. „Táto agresia iba zvýši odhodlanie Sýrie a sýrskeho ľudu pokračovať v boji a drvení terorizmu na každom kúsku našej krajiny,“ uviedol Asad počas telefonického rozhovoru s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním.

12:40 Iránsky prezident Hasan Rúhání odsúdil sobotňajšie vzdušné útoky USA, Británie a Francúzska na Sýriu. Podľa stanice BBC Rúhání vyhlásil, že „útoky USA na Blízkom východe nemajú žiadny účinok, iba vyhladzovanie a devastáciu.“

12:37 Bašár Asad uviedol, že útok sa odohral po tom, čo si Západ uvedomil, že stratil kontrolu a dôveryhodnosť v konflikte.

12:28 Politický analytik Grigorij Mesežnikov pre agentúru SITA povedal, že Spojené štáty, Francúzsko a Británia, ktoré nadránom zaútočili proti trom cieľom na západe Sýrie, aby potrestali prezidenta Baššára al-Asada za chemický útok proti civilistom, "stanovili neprekročiteľnú červenú líniu, ktorou je používanie zakázaných zbraní".

12:01 Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian pohrozil Sýrii ďalšími vzdušnými útokmi, ak tamojší režim opäť použije chemické zbrane.

11:53 Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek uviedol, že pre Sýriu, niekoľkoročným vojenským konfliktom zmietanú krajinu, neexistuje jednoduché riešenie. A to platí aj v prípade útokov západných spojencov na vojenské ciele v Sýrii, ako odpoveď na chemické útoky voči civilnému obyvateľstvu. „Vytvorili fungujúci demokratický model, ktorý sa zastáva náboženskej rovnosti, rovnosti medzi mužmi a ženami, ako aj rešpektu k etnickej príslušnosti svojich občanov,“ povedal s tým, že demokratické snahy by sa mali zasadiť o obranu tohto modelu, ktorý je podľa jeho názoru postupne likvidovaný Tureckom s tichou podporou Ruska.„Začnime ochranou a podporou toho, čo funguje a má budúcnosť. Možno to bude vzorom aj pre zvyšok Sýrie,“ dodal europoslanec.

11:40 Sýrske a spojenecké ruské sily úplne ovládli mesto Dúmá, ktoré bolo pod kontrolou povstalcov. Informovalo o tom v sobotu Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii. K ovládnutiu Dúmy došlo k tomu po tom, ako posledný konvoj povstalcov a ich rodín opustil mesto v rámci Ruskom sprostredkovanej dohody o evakuácii.

11:37 Predseda Európskej rady Donald Tusk na svojom Twitteri napísal, že je vylúčené, aby sýrsky režim pokračoval. „Európska únia bude so svojimi spojencami stáť na strane spravodlivosti,“ avizoval Tusk.

11:29 Úder proti sýrskemu režimu bol nevyhnutný, vyjadril na Twitteri český premiér Andrej Babiš.

Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 14. apríla 2018

11:14 Sýrske chemické útoky voči civilistom musia skončiť, deklaroval predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

11:00 Sýrske systémy protivzdušnej obrany sovietskej výroby zostrelili 71 zo 103 striel s plochou dráhou letu, ktoré v sobotu vystrelili na Sýriu Spojené štáty a ich spojenci. Oznámil to náčelník hlavného operačného oddelenia generálneho štábu ruských ozbrojených síl generálplukovník Sergej Rudskoj. Podľa jeho slov tieto útoky nepôsobili obete na životoch a sýrske vojenské zariadenia, na ktoré USA, Británia a Francúzsko zaútočili, majú len malé škody.

Sergej Rudskoj

10:52 Nemecká kancelárka Angela Merkelová povedala, že Nemecko podporuje akciu proti Sýrii. Merkelová uviedla, že útoky, ktoré podnikli Spojené štáty, Francúzsko a Británia proti vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada účinne preukázali „medzinárodné odsúdenie používania chemických zbraní a varovali sýrsku vládu pred ďalšími priestupkami“.

10:41 Veľká Británia je presvedčená, že za chemický útok v meste Dúmá pri Damasku môže režim sýrskeho prezidenta Asada. Podľa spravodajskej stanice BBC Mayová označila útoky na Sýriu za "správne a legálne". Povedala, že tieto "obmedzené a cielené údery" znížili schopnosť sýrskeho režimu používať chemické zbrane. „Táto kolektívna akcia vyslala jasnú správu, že medzinárodné spoločenstvo sa nebude prizerať a tolerovať používanie chemických zbraní,“ vyhlásila britská premiérka.

Theresa Mayová

10:27 Izrael považuje raketový útok USA, Veľkej Británie a Francúzska za ospravedlniteľný.

10:20 Americký prezident Donald Trump skritizoval Rusko a Irán za ich spojenectvo s vládou sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorej Washington pripisuje údajný útok chemickými zbraňami na mesto Dúmá zo 7. apríla. Trump tak urobil vo svojom prejave, ktorým oznámil sobotňajší vojenský zákrok Spojených štátov, Británie a Francúzska na území Sýrie. „Našich partnerov sme poprosili, aby prevzali viac zodpovednosti za bezpečnosť ich regiónu... Vyššia angažovanosť našich priateľov, ako sú Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Katar, Egypt a ďalší, môže zaručiť, že zo zničenia Islamského štátu nebude mať prospech Irán,“ povedal Trump na pôde Bieleho domu.

10:18 Bývalý iránsky veľvyslanec Hosejn Šejkholesláma povedal, že útoky zo Západu len podporia vládu sýrskeho prezidenta Bašara Asada. „Tieto útoky stabilizujú sýrsku vládu a zjednotia rôzne kmene v Sýrii, pretože si Sýrčania budú vedomí svojej cti a prídu na obranu nezávislosti, územnej celistvosti a vlády svojej krajiny.“

10:00 Ruský prezident Vladimir Putin odsúdil v sobotu letecké a raketové útoky Spojených štátov a spojencov na území Sýrie a uviedol, že išlo o "agresívny čin", ktorý zhorší humanitárnu krízu v Sýrii. Putin vyhlásil, že vzhľadom na sobotné vzdušné útoky Spojených štátov, Británie a Francúzska Moskva vyzýva na zvolanie mimoriadneho stretnutia Bezpečnostnej rady OSN. Dodal, že útok mal "deštruktívny vplyv na celý systém medzinárodných vzťahov".

9:50 Slovenská republika vníma zásah spojencov v Sýrii ako snahu zamedziť ďalšiemu použitiu chemických zbraní proti civilistom. „Vojenský zásah vnímame ako limitovaný a presný úder voči vojenským cieľom, ktoré sa podieľajú na plánovaní a výkone chemických útokov,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Peter Susko.

9:40 Britské ministerstvo obrany zverejnilo fotografie lietadiel, ktoré krátko pred štvrtou hodinou ráno zaútočili na Sýriu.

RAF Tornados launched Storm Shadow missiles at a regime chemical weapons facility fifteen miles west of Homs, Syria. See images and video here: https://t.co/uSI3loV6Q0 pic.twitter.com/Rd85WLScSR — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 14. apríla 2018

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14. apríla 2018

9:30 Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová vyhlásila, že sobotná spoločná vojenská operácia s USA a Britániou proti Sýrii mala za cieľ tri lokality a Rusko bolo vopred informované. Uviedla, že útoky boli zamerané na "hlavné výskumné centrum" sýrskeho programu chemických zbraní a na "dve dôležité výrobné lokality".

Stíhačka francúzskej armády.

9:27 Turecké ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že spoločná vojenská operácia USA, Británie a Francúzska proti sýrskym vládnym cieľom je "primeranou odpoveďou na chemický útok" v sýrskom meste Dúmá. „Útoky zbraňami hromadného ničenia, vrátane chemických zbraní, ktoré bez rozdielu cielia na civilistov, predstavujú zločiny proti ľudskosti.“

9:04 Ruské ministerstvo obrany informovalo, že ruská protivzdušná obrana sa na zastavení amerického raketového útoku proti Sýrii nepodieľala. „Žiadna z riadených striel vypálených USA a ich spojencami nevstúpila do zóny ruskej leteckej obrany v okolí Tartúsu a Hmímínu.“

8:58 Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že Sýria použila zbrane ruskej výroby k vlastnému zásahu proti spojeneckým raketám. „Sýrske vojenské letisko Dumajr východne od Damasku bolo napadnuté 12 riadenými strelami. Protivzdušná obrana sýrskych ozbrojených síl zastavila všetky tieto strely,“ uviedlo ministerstvo.

8:53 Denník The Guardian a ministerstvo obrany Ruska potvrdili informáciu o tom, že USA zaútočilo krátko pred štvrtou hodinou ráno. Vypálili 110 rakiet a podľa Damasku väčšinu zostrelila protivzdušná obrana.

8:48 Vojaci Sýrie držia svoje zbrane a pokrikujú ostré odkazy americkému prezidentovi.

8:40 Sýrska vláda odsúdila v sobotu "tým najdôraznejším spôsobom" letecké a raketové útoky Spojených štátov, Británie a Francúzska na území Sýrie, ktoré boli podľa Washingtonu namierené proti tamojšiemu programu chemických zbraní.

8:37 Irán odsúdil sobotné vzdušné útoky na Sýriu a označil ich za porušenie medzinárodného práva a sýrskej územnej integrity. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Irán je proti používaniu chemických zbraní, ale rovnako tak odmieta nedokázané obvinenia z ich použitia ako zámienku pre vojenské intervencie v členských štátoch Organizácie Spojených národov. „USA a ich spojenci bez akéhokoľvek dôkazu a dokonca i pred vyjadrením názoru Organizácie pre zákaz chemických zbraní uskutočnili túto vojenskú akciu proti Sýrii a sú zodpovedné za regionálne dôsledky tejto dobrodružnej akcie.“

8:23 USA útočilo raketami Tomahawk a Veľká Británia s Francúzskom stíhačkami Tornado a Rafale s raketami Storm Shadow.

8:22 Šéf zboru náčelníkov štábov armády USA generál Joseph Dunford informoval, že útok bol zameraný na tri ciele na západe Sýrie. Strely podľa neho najprv zasiahli vedecko-výskumné stredisko v oblasti Damasku, ktoré bolo údajne centrom výskumu, vývoja, výroby a testovania technológií chemických a biologických zbraní. Druhým cieľom bol sklad chemických zbraní západne od mesta Homs a tretím sklad zbraňového príslušenstva a zároveň dôležité veliteľské stanovište tiež západne od Homs.

8:20 Americký minister obrany Jim Mattis uviedol, že nemajú správy o žiadnych stratách na americkej strane, pričom útok bol podľa neho tvrdý, no starostlivo naplánovaný. So spojencami vybrali ciele tak, aby minimalizovali civilné obete.

8:18 Terčmi útokov boli objekty pri mestách Damask a Homs na západe Sýrie. Pri útokoch boli použité lietadlá. Rakety boli odpaľované z lodí v Stredozemnom mori.

RAF Tornados launched Storm Shadow missiles at a regime chemical weapons facility fifteen miles west of Homs, Syria. See images and video here: https://t.co/uSI3loV6Q0 pic.twitter.com/Rd85WLScSR — Ministry of Defence

7:48 Generálny tajomník OSN António Guterres dnes vyzval členské štáty organizácie, aby sa po raketovom útoku USA, Francúzska a Británie proti Sýrii správali zdržanlivo a upustili od krokov, ktoré by mohli situáciu vyhrotiť. Vo svojom prehlásení však tiež uviedol, že použitie chemických zbraní je neprípustné.

„Vyzývam všetky členské štáty, aby sa za týchto nebezpečných okolností chovali zdržanlivejšie a vyvarovali sa akýchkoľvek činov, ktoré by mohli zhoršiť situáciu a utrpenie sýrskych občanov,“ píše na sociálnej sieti Twitter.

The situation in the Middle East is in such chaos that it has become a threat to international peace and security. And today Syria represents the most serious dimension of that threat. https://t.co/ISRvKL1bgs — António Guterres (@antonioguterres) 14. apríla 2018

7:45 Ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov odsúdil sobotné vzdušné útoky na Sýriu, ktoré podľa neho predstavujú hrozbu pre Rusko. Vo vyhlásení uviedol, že Rusko varovalo, že "takéto akcie neostanú bez dôsledkov" a "všetka zodpovednosť za ne leží na Washingtone, Londýne a Paríži". Dodal, že "urážka prezidenta Ruska je neakceptovateľná a neprípustná".

Vojna v Sýrii

Po náletoch, ktoré zasiahli okolie Damasku v sobotu nadránom miestneho času, podľa Mattisa nie sú zatiaľ plánované ďalšie podobné akcie. Minister dodal, že útoky boli namierené proti sýrskemu režimu a bolo vynaložené veľké úsilie, aby nespôsobili "civilné a zahraničné obete". Podľa predošlého vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa sú však Spojené štáty a ich spojenci pripravení na "vytrvalú" odozvu, až kým sýrska vláda neprestane používať chemické zbrane.

​

Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyhlásilo, že nemá žiadne pochybnosti o zodpovednosti sýrskej vlády za útok jedovatým plynom, ktorý hlásili minulú sobotu z mesta Dúmá pri Damasku. Podľa rôznych zdrojov zahynulo pri tomto chemickom útoku 40-100 ľudí.

Útoky v Sýrii

Mattis sa vyjadril pred novinármi v Pentagóne krátko po samotnej vojenskej operácii, ktorú Spojené štáty podnikli v Sýrii spoločne s Britániou a Francúzskom. Trump predtým oznámil, že išlo o "presné" útoky na objekty, ktoré sú spojené so sýrskym programom chemických zbraní.

Mattis tiež uviedol, že v súvislosti so zákrokom v Sýrii zatiaľ neboli na strane Spojených štátov a spojencov hlásené žiadne "straty". Vyzval zároveň "zodpovedné národy", aby spoločne odsúdili režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Sobotňajšie útoky vysvetlil tým, že Asad "nepochopil" predošlý úder Washingtonu po chemickom útoku z roku 2017.

V apríli 2017 zaútočili Američania riadenými strelami Tomahawk na leteckú základňu v sýrskej provincii Homs, kde sa podľa Washingtonu mali takisto nachádzať chemické zbrane. Zahynulo pri tom najmenej šesť ľudí. Úder bez mandátu OSN bol odvetou za údajný chemický útok na mesto Chán Šajchún.

Mattis v súvislosti s najnovšími útokmi povedal, že "vyslali jasný odkaz" Asadovi, ako i jeho "vražedným poručíkom".

Mayová by radšej volila alternatívnu cestu

Pri náletoch Spojených štátov, Británie a Francúzska v Sýrii sa podľa "prvých náznakov" podarilo úspešne zasiahnuť jedno z tamojších vojenských zariadení. Britské ministerstvo obrany to uviedlo v sobotu vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.

Trojica krajín podnikla nadránom útoky v okolí Damasku, ktorých terčom bol podľa vyjadrení ich lídrov sýrsky chemický arzenál. Predbežnú úspešnosť britský rezort obrany pripísal presnosti použitých riadených striel a "dôkladnému plánovaniu".

Britská premiérka Theresa Mayová podľa AP vyhlásila, že sobotňajšie nálety v Sýrii nemali byť "o zasahovaní do občianskej vojny" ani "o zmene režimu", ale obmedzeným a cieleným úderom, ktorý "ďalej nevystupňuje napätie v danom regióne" a snaží sa všetkými prostriedkami vyhnúť civilným obetiam.

"Radšej by sme si zvolili alternatívnu cestu, ale v tomto prípade žiadna nie je," dodala Mayová.

Macron hovorí o prekročenej hranici​

Francúzsky prezident Emmanuel Macron potvrdil v noci na sobotu, že Francúzsko spoločne so Spojenými štátmi a Britániou začali vojenskú operáciu proti "utajovanému chemickému arzenálu" sýrskej vlády.

Podľa Macronovho vyhlásenia, ktoré priniesla agentúra AP, vníma Paríž vývoj v Sýrii ako "prekročenie pomyselnej hranice" po tom, čo sa v meste Dúmá pri Damasku minulú sobotu údajne odohral chemický útok. Francúzsky prezident dodal, že v tomto prípade "nie sú pochybnosti" o zodpovednosti sýrskej vlády.

Vláda sýrskeho prezidenta Bašára Asada popiera obvinenia Západu z chemického útoku v Dúmá, ktorý si podľa rôznych zdrojov vyžiadal 40-100 mŕtvych. Macron vyhlásil, že oznámená vojenská operácia sa zameriava iba na schopnosti Sýrie vyrábať chemické zbrane. Nešpecifikoval pritom, aké zariadenia alebo lokality sú terčmi útokov.

Podľa predošlého vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa podnikli Spojené štáty spoločne s Francúzskom a Britániou "presné" útoky na objekty v Sýrii, ktoré sú spojené s tamojším programom chemických zbraní. Tieto údery označil za "priamy dôsledok" neschopnosti Ruska zabrániť silám sýrskeho prezidenta Bašára Asada v používaní chemických zbraní.

Záblesky, hlasné výbuchy a hustý dym nad Damaskom​

Spojené štáty podnikli "presné" útoky na ciele v Sýrii, ktoré sú spojené s tamojším programom chemických zbraní. Podľa agentúry AP to oznámil americký prezident Donald Trump.Podľa jeho vyhlásenia v piatok večer washingtonského času prebiehajú v Sýrii spoločné vojenské útoky Spojených štátov a ich spojencov - Británie a Francúzska. Tieto údery označil za "priamy dôsledok" neschopnosti Ruska zabrániť silám sýrskeho prezidenta Bašára Asada v používaní chemických zbraní.

Nad sýrskym hlavným mestom Damask bolo vidieť záblesky a počuť hlasné výbuchy. Počas Trumpovho prejavu tiež oblohu zahalil hustý dym, uviedla AP. Podľa amerického prezidenta sú Spojené štáty a ich spojenci pripravení na "vytrvalú" odozvu, až kým sýrska vláda neprestane používať chemické zbrane.

Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyhlásilo, že nemá žiadne pochybnosti o zodpovednosti sýrskej vlády za útok jedovatým plynom, ktorý hlásili minulú sobotu z mesta Dúmá pri Damasku. Podľa rôznych zdrojov zahynulo pri tomto chemickom útoku 40-100 ľudí. Trump už pred niekoľkými dňami pohrozil odvetným útokom na Sýriu.