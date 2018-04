Rusi sú pripravení na rozsiahlu kontinentálnu vojnu, varuje Turčynov

Podľa agentúry Ukrinform sa takto vyjadril na 11. Kyjevskom bezpečnostnom fóre organizovanom Nadáciou pre otvorenú Ukrajinu. Turčynov uviedol, že Rusko má v súčasnosti na Kryme, ktorý v roku 2014 anektovalo, okrem iného 22. armádny zbor spolu s ďalšími jednotkami Čiernomorskej flotily a divízie vzdušných síl. Celkovo ide o vyše 30.000 vojakov.

Podľa neho Rusko nasadilo na Krym aj moderné raketové systémy, nedávno aj systém protivzdušnej obrany S-400. Pri hranici s Ukrajinou Rusi podľa Turčynova rozmiestnili štyri raketové brigády vyzbrojené balistickými raketami Iskander. Ako poznamenal, je to dôkaz, že Rusko odstúpilo od rusko-americkej Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF).

"Ohrozená nie je len Ukrajina. Odstúpenie Ruska od tejto zmluvy ohrozuje všetky európske krajiny, pretože raketa by mohla zasiahnuť svoj cieľ do niekoľkých minút, nie hodín," konštatoval tajomník RNBOU. K ruským jednotkám rozmiestneným pri ukrajinskej hranici, ktoré sú podľa neho pripravené na rozsiahlu kontinentálnu vojnu, poznamenal: "Súčasne môže byť proti našej krajine nasadených viac ako 260.000 ruských vojakov, 3500 tankov, 11.000 obrnených vozidiel, asi 4000 delostreleckých systémov a vyše 1000 samohybných delostreleckých raketových systémov." Turčynov dodal, že tieto jednotky by mali podporu 4. a 6. armády ruských vzdušných síl.