Násilná a krvavá vojna, Sýria v ohni už sedem rokov: Každodenný boj o život, utrpenie nevinných

Radikálmi kontrolované sýrske mesto Dúmá sa stalo údajne v sobotu terčom chemického útoku vládnych síl, pri ktorom zahynulo 60 ľudí a ďalších sto sa zranilo. Údajný útok situáciu v Sýrii a vo svete vysotril napriek tomu, že sýrska vláda útok však popiera. Vyhlásila, že militanti z koalície islamistických milícii Džajš al-islám (Armáda islamu) v Dúme sú na pokraji porážky, a preto šíria takéto falošné správy. Spojenci pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa v sobou zaútočili na Sýriu.

"Mnohé z obetí boli ženy a deti a vykazovali príznaky zhodné so symptómami, aké sú pri nadýchaní sa jedovatého plynu," uviedla organizácia Zväz sýrskych záchranárskych organizácií

v nedeľu vo svojom vyhlásení. "Z príznakov, ktoré sa prejavili u obetí, možno uviesť cyanózu - čiže modré sfarbenie kože a sliznice, penu na ústach, podráždenie očnej rohovky a silný zápach po látke podobnej chlóru," spresňuje záchranársky zväz UOSSM, ako ho cituje agentúra DPA. Podľa Sýrsko-americkej zdravotníckej spoločnosti (SAMS) bomba s obsahom chlóru zasiahla v Dúme nemocnicu a druhá bomba, ktorá podľa SAMS obsahovala "zmiešané látky" vrátane nervových, zasiahla neďalekú budovu.

Riziková práca lekárov

Vojna v Sýrii už trvá takmer sedem rokov. Na mnohých miestach sú rozmiestnené tímy Lekárov bez hraníc, ktorí sa snažia pomáhať civilistom a obetiam rôznych útokov. "Vojna v Sýrii je neuveriteľne násilná a intenzívna. Je tam niekoľko miest, na ktorých môžu mať Lekári bez hraníc svoje tímy, či už sýrskych zamestnancov alebo medzinárodných spolupracovníkov. Tí reagujú na obrovské humanitárne potreby v zemi," uviedla pre Topky Iveta Polochová, tlačová koordinátorka českej kancelárie Lekárov bez hraníc.

"Kedykoľvek sa potrebujú presúvať, či už ide o mobilné kliniky, očkovacie kampane, prevozy pacientov sanitkami alebo iné dôvody, Lekári bez hraníc zakaždým vyhodnocujú bezpečnostnú situáciu. Robia tak na dennej báze, niekedy je to rozhodnutie z hodiny na hodinu. Pre túto chvíľu nemajú Lekári bez hraníc v úmysle redukovať svoje aktivity v Sýrii, zostávajú však veľmi obozretní ako v minulých rokoch," dodala.

Rusko vs. USA

Americké ministerstvo zahraničných vecí reagovalo tvrdením, že ak došlo k použitiu chemikálií pri útoku, zodpovedné by za to malo byť Rusko. To však všetky obvinenia odmietlo. Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová v pondelok vyzvala Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN), aby konala v súvislosti s posledným prípadom údajného chemického útoku v Sýrii. Zároveň varovala, že USA sú pripravené na odvetu.

Rusko však prostredníctvom svojho delegáta pri OSN Vasilija Nebenziu vyhlásilo, že útok americkej armády na Sýriu by mal "vážne dôsledky". Diplomat na mimoriadnom zasadnutí BR OSN v New Yorku prízvukoval, že použitie chlóru alebo sarinu pri sobotňajšom útoku na mesto Dúmá nebolo potvrdené.

Trump neskôr ohlásil, že USA zvažujú vojenskú intervenciu a že má k dispozícii množstvo možností. "Máme rad vojenských možností," uviedol Trump v pondelok. "Každý za svoje činy zaplatí. On (ruský prezident Vladimir Putin) zaplatí, každý zaplatí," vyhlásil šéf Bieleho domu a dodal, že ruský prezident a jeho iránsky spojenec sa nesmú vyhnúť zodpovednosti, ak sýrskemu režimu v útoku pomáhali. Obe krajiny sa medzi sebou naďalej naťahujú. V sobotu nakoniec Trump svoje hrozby splnil a spolu s Francúzskom a Veľkou Britániou zaútočili na Sýriu. Prezident nevylúčil ďalšie útoky.