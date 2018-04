PRÁVE TERAZ Ďalšie letecké nešťastie: VIDEO Počet obetí je obrovský

VYSIELANIE NAŽIVO Z MIESTA TRAGÉDIE

13:41 Väčšinu obetí podľa oficiálneho prehlásenia armády tvoria vojaci a ich rodinní príslušníci.

13:33 Počet obetí havárie vojenského lietadla v Alžírsku dosiahol 257 mŕtvych. Uviedla to agentúra AP s odvolaním sa na oficiálny údaj poskytnutý alžírskym ministerstvom obrany. Podľa spravodajského portálu Algerie24 by malo ísť vrátane desiatich členov posádky o konečné oficiálne údaje o stratách na životoch.

13:15 Lietadlo podľa Reuters mierilo do Tindúfu na juhu krajiny, kde sa nachádza mnoho utečeneckých táborov, ktoré vznikli v dôsledku dlhoročného územného sporu o Západnú Saharu. Medzi obeťami nešťastia je podľa alžírskej vládnej strany Fronta národného oslobodenia (FLN) 26 členov Fronty Polisario, ktorá s pomocou Alžírska usiluje o nezávislosť Západnej Sahary. Táto bývalá španielska kolónia bola v roku 1975 pripojená k Maroku.

12:42 Ďalšia letecká tragédia! Na severe Srbska havarovalo vojenské lietadlo. Jeden z pilotov, ktorí sa zo stroja katapultovali, zahynul. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na srbské ministerstvo obrany.

12:30 "Je tam viac ako sto mŕtvych. Zatiaľ nevieme povedať presný počet," uviedol hovorca civilnej obrany Mohammed Achour pre agentúru Associated Press a dodal, že v lietadle sa nachádzali vojaci. Stroj spadol v poľnohospodárskej oblasti, mimo obytnej zóny.

12:20 Iľjušin Il-76 sa začal vyrábať v 70. rokoch minulého storočia vo vtedajšom Sovietskom zväze ako štvormotorové transportné lietadlo predovšetkým pre potreby armády. Existuje v troch desiatkach variantov, okrem iného nákladné s minimálnou nosnosťou tridsať ton, nemocničné či hasičské, a leteckými odborníkmi je považovaný za spoľahlivý stroj.

11:30 Médiá spresnili, že lietadlo sa zrútilo okolo 08.00 h miestneho času. Malo namierené do západoalžírskeho mesta Baššár.

11:05 Spravodajský portál DIA píše o najväčšej tragédii v dejinách alžírskeho vojenského letectva.

BREAKING: No survivors in Boufarik plane crash, ‘around 200’ were on board: #Algerian military source tells Al Arabiya https://t.co/heIKhPzcNp pic.twitter.com/f4a5EjRcYD