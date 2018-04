Dcéra exagenta Skripaľa si nevydýchne: Držia ju na vojenskej základni, je to pre jej bezpečnosť

Julija Skripaľová

LONDÝN - Julija Skripaľová, ktorá sa spolu so svojím otcom Sergejom stala začiatkom marca v anglickom meste Salisbury obeťou útoku nervovoparalytickou látkou novičok, sa po prepustení z nemocnice nachádza na nemenovanej britskej vojenskej základni, kde ju stráži vojenský personál. Napísal to dnes britský denník The Sun.