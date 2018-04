Jeden z najhorších prípadov v Anglicku: Gang Slovákov zotročoval ľudí, otrasné detaily

Medzi siedmimi členmi gangu obchodníkov s ľuďmi bolo päť členov rodiny Rafaelcov, ktorá pochádza zo Slovenska, žije ale dlhší čas v okolí severoanglického Newcastlu. Išlo o Angelicu Checovú, Ruženu Rafaelovú mladšiu, Ruženu Rafaelovú staršiu, Juraja Rafaela, Mariána Rafaela a Romana Rafaela, ktorý je považovaný za hlavu gangu. Meno neplnoletého mužského člena nebolo zverejnené.

Zločinecká skupina v Česku a na Slovensku sľubovala svojim obetiam prácu v Británii. Keď ľudia do Spojeného kráľovstva dorazili, členovia gangu ich ale podľa súdu zotročili. Cez deň museli pracovať, dostávali ale len zlomok zarobených peňazí. Odsúdení aj v mene svojich obetí žiadali v Británii o sociálne prídavky, peniaze si však nechávali pre seba.

Pokiaľ práve neboli pripútané reťazou alebo priviazané, držali členovia gangu svoje obete v podstate v zajatí, spať museli v pivniciach, zaznelo na súde. Vzhľadom na to, že neovládali angličtinu, neboli obete gangu schopné sa samy zo svojej situácie dostať. Navyše boli zastrašované.

Seven people sentenced following an investigation into human trafficking & modern day slavery. After an extensive investigation, a large organised crime group has been disrupted, & the victims of human trafficking have been protected. Further info here: https://t.co/RalvcieQKb pic.twitter.com/zyyoRlU0vp