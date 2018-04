Úder na Sýriu by mohol začať do 72 hodín: Asadova armáda v pohotovosti, príprava na útok

BRUSEL/DAMASK - Európska agentúra pre riadenie letovej prevádzky Eurocontrol vydala varovanie leteckým spoločnostiam pre lety vo východnom Stredomorí. V najbližších 72 hodinách by mohli začať údery na Sýriu, ktoré majú potrestať tamojší režim za údajný chemický útok na Dúmu. Sýrska armáda bola v pondelok večer uvedená do pohotovosti a podľa agentúry AP sa pripravuje na prípadný americký útok.

Eurocontrol upozorňuje, že k útoku by mohli byť použité strely typu vzduch-zem alebo riadené strely, ktoré môžu narušiť navigačné systémy. "Lety vo východnom Stredomorí a v oblasti Cypru je potrebné plánovať s patričnou opatrnosťou," uvádza Eurocontrol.

Letoví regulátori v mnohých krajinách vrátane USA, Británie, Francúzska a Nemecka neodporúčajú využívať sýrsky letový priestor. Agentúra Eurocontrol ale oblasť rozšírila aj na územie mimo Sýriu.

Potovosť sýrskej armády

Podľa utorkových správ vyhlásila sýrska armáda na 72 hodín pohotovosť na všetkých svojich základniach a na letiskách a pripravuje sa na prípadný americký útok. Tým pohrozil prezident Spojených štátov Donald Trump v reakcii na sobotňajší útok na sýrske mesto Dúma, z ktorého USA a niektoré ďalšie krajiny obviňujú sýrsku armádu a jej spojenca Rusko. Podľa sýrskej opozície pri ňom v sobotu armáda použila chemické zbrane. Damask aj Moskva použitie chemických zbraní popierajú.

Evakuácia, ruská armáda ruší signál

Exilová Sýrska organizácia pre ľudské práva (SOHR) v utorok oznámila, že sýrska armáda začala vykonávať preventívne opatrenia v príprave na prípadný útok. Podľa zdrojov z východnej Sýrie sa z Búkamálu pri irackej hranici evakuoval iránsky personál aj členovia šiitského Hizballáhu; Irán aj libanonský Hizballáh sú spojencami Damasku. Stanica NBC News uviedla, že ruská armáda ruší signál amerických vojenských dronov.

Zostrelenie rakiet

Spojené štáty musia počítať s tým, že všetky rakety vypálené na Sýriu budú zostrelené. Povedal to dnes ruský veľvyslanec v Libanone Alexander Zasypkin. "Ak Američania zaútočia, rakety budú zostrelené a bude sa útočiť na miesta, odkiaľ budú odpálené," povedal Zasypkin televízii Al-Manar, ktorá patrí libanonskému Hizballáhu.

Aktivita na Cypre

Lídri Británie, Francúzska a USA sú odhodlaní "brať na zodpovednosť" tých, ktorí sú za útokom chemickými zbraňami v Sýrii. Uviedla to agentúra AP s odvolaním sa na úrad britskej premiérky Theresy Mayovej. Tá v utorok telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Jej úrad označil útok za "absolútne trestuhodný" a uviedol, že "medzinárodné spoločenstvo musí reagovať s cieľom potvrdiť celosvetový zákaz používania chemických zbraní".

Vyhlásenie nenaznačilo, o akú reakciu by malo ísť. Mayová tiež nekomentovala otázku, či sa Británia pripojí k akémukoľvek vojenskému zásahu zo strany USA. Britský denník The Sun však uviedol, že na základni na Cypre bola zaznamenaná "pozoruhodná" aktivita a v utorok večer boli do pohotovosti uvedené bombardéry RAF.

Masívnejší útok

Útok na Sýriu, ktorý plánuje americká administratíva, bude masívnejší ako vlaňajšia odveta za sýrsky chemický útok na Chán Šajchún. Podľa The New York Times sa prezident Donald Trump a jeho poradcovia domnievajú, že len dôrazná ukážka sily odradí sýrsky režim od ďalšieho použitia chemických bojových prostriedkov.

Podľa denníka The Guardian pripadajú ako najpravdepodobnejšie ciele do úvahy sýrske letecké základne a letecký park sýrskej armády, ktorý tvorí 265 vojenských lietadiel. NYT píše, že tentoraz chcú USA zasiahnuť viac ako jeden cieľ a zároveň útočiť dlhšie, a nie len jeden deň ako vlani. Okrem Francúzska počítajú tiež s podporou Británie, Saudskej Arábie a Kataru.

Americké lode smerujú k Sýrii

Podľa newyorských médií sa k sýrskym brehom blíži najmenej jedna americká loď s raketami Tomahawk. V stredu by mala vyplávať aj skupina s lietadlovou loďou USS Harry S. Truman.

Denník The Wall Street Journal v utorok napísal, že k sýrskym brehom mieri americká vojenská loď USS Porter, ktorá má na miesto doraziť v priebehu niekoľkých dní. Vo východnom Stredomorí už operuje torpédoborec USS Donald Cook vyzbrojený tiež raketami Tomahawk.

Ruské médiá v utorok oznámili, že Donald Cook vyplával z cyperského prístavu na východ a pohybuje sa teraz asi 100 kilometrov od sýrskeho Tartu, kde má Rusko námornú základňu.

Zmierňovanie napätia

Námestník ruského ministra zahraničia Michail Bogdanov v utorok miernil napätie. Podľa neho ozbrojený konflikt medzi Ruskom a USA kvôli Sýrii nehrozí. Aj podľa niektorých expertov citovaných agentúrou AFP zostanú Moskva a Washington pravdepodobne len pri "slovnej vojne". Proti stupňovaniu bojov v Sýrii sa vyslovila švédska ministerka zahraničia Margot Wallströmová.

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov povedal, že ruská a sýrska armáda sú pripravené zaistiť bezpečnosť expertom Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorých nezávislé vyšetrovanie požaduje Moskva aj Sýria. OPCW vo vyhlásení uviedla, že jej tím je pripravený čoskoro vyraziť. Rusko už v pondelok uviedlo, že jeho odborníci na mieste nenašli známky o použití chemických zbraní.

Vetovanie rezolúcií

Rusko v utorok večer v Bezpečnostnej rade OSN vetovalo americký návrh rezolúcie, ktorý požadoval vytvorenie medzinárodného orgánu pre vyšetrenie zodpovednosti za chemické útoky v Sýrii; Washington žiadal o prešetrenie stavu chemických zbraní v krajine po sobotňajšom útoku na mesto Dúma. Následne neprešla ani rezolúcia predložená Ruskom, ktorá požadovala vytvorenie iného expertného výboru pre vyšetrenie útoku.

Chemický útok

Útok na mesto Dúma, ktoré je poslednou baštou povstalcov v oblasti východnej Ghúty pri Damasku, podľa organizácie Biele prilby, ktorá je napojená na rebelov, vykonali sýrske vládne jednotky s použitím chemických zbraní. Hovorca organizácie Biele prilby v utorok agentúre DPA povedal, že pri útoku zomrelo najmenej 42 ľudí a okolo 500 ďalších bolo zranených. Znížil tak výrazne bilanciu, ktorú táto organizácia uvádzala pôvodne na twitteri, kde písala o najmenej 150 obetiach a o viac ako 1000 zranených.

O použití chemických zbraní sýrskym režimom hovorí aj rad západných krajín, vrátane USA, Nemecka či Francúzska. Napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že dôkazy o použití chemických zbraní v Sýrii sú "veľmi jasné". Jasno má aj americký prezident, ktorý v pondelok vyhlásil, že sa v nadchádzajúcich 24 až 48 hodinách rozhodne o reakcii USA.

"Máme rad vojenských možností," uviedol Trump v pondelok. "Každý za svoje činy zaplatí. On (ruský prezident Vladimir Putin) zaplatí, každý zaplatí," vyhlásil šéf Bieleho domu. V utorok Trump zrušil svoju cestu na summit Amerík, ktorý sa koná koncom týždňa v Peru. Podľa oznámenia Bieleho domu chce Trump dohliadať na reakciu Washingtonu na dianie v Sýrii.