Česká spoločnosť mala obdržať 22 ton plesnivých kakaových bôbov: Z fotiek sa dvíha žalúdok

Štátna poľnohospodárska a potravinová inšpekcia (SZPI) v spolupráci s Colnou správou na hraniciach Českej republiky zadržala 22 ton plesnivých kakaových bôbov v surovom stave. Informoval o tom 9. apríla hovorca českej inšpekcie Pavel Kopřiva.

Zadržaná kontajnerová zásielka so 478 mechmi surových kakaových bôbov bola exportovaná do Česka z Nikaragui. Komodita bola zadržaná v colnom priestore Colného úradu Paskov a jej dovozcom do ČR je ostravská spoločnosť DAJANO TRADING COMPANY.

„Pri kontrole inšpektori SZPI zistili, že všetky prekontrolované balenia kakaových bôbov sú prerastené viditeľnou plesňou. Okrem toho, na stenách kontajnera sa nachádzal kondenzát a kontajner po otvorení vykazoval zápach po plesniach,“ uviedol Kopřiva s tým, že inšpektori na hraniciach celý kontajner zadržali, a zabránili tak jeho vpusteniu na vnútorný trh EÚ.