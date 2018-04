Obrovský úspech českých vedcov, ktorý zmení ľudstvo: Vynašli novú metódu na liečbu rakoviny

Rakovinové bujnenie spočíva v nekontrolovanom delení buniek. Jednou z ciest, ako ho zastaviť, je zablokovať rakovinotvorným bunkám prístup k dôležitým živinám. Novoobjavený postup zamedzuje prístup dusíka, ktorého zdrojom je hlavne aminokyselina glutamín. Keď sa do tela dopravia látky, ktoré sú glutamínu podobné, jeho metabolizums sa zablokuje. Nevýhodou je ale to, že glutamín je zdrojom dusíka aj pre zdravé bunky. Vedci zistili, že táto nezhoda sa dá prekonať. Akadémia vied to oznámila na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila 10. apríla.

„Naše nové látky, pre-liečivá antimetabolitov glutamínu, tieto obmedzenia obchádzajú tým, že k ich účinku je najskôr nutná ich aktivácia. K tej pritom dochádza predovšetkým v rakovinotvorných bunkách. V zdravom tkanive tieto látky zostávajú z väčšej časti len v neaktívnej, a teda netoxickej podobe,“ objasnil Pavel Majer z ÚOCHB.

Mechanizmus účinku vedci vyskúšali na rôznych nádoroch na myšiach. Vykonali tiež metabolické štúdie u vyšších cicavcov, pretože metabolizmus hlodavcov sa od toho ľudského veľmi líši. Podľa Majera účinky látok skúmali vedci hlavne na prasatách. Objavené látky fungujú najlepšie v kombinácii s imunoterapiou, pretože zhubné bunky, ktoré začnú metabolicky strádať, sú oveľa citlivejšie na protilátky.

Podľa Barbary Slusherovej z Univerzity Johnsa Hopkinsa sa teraz vedecký tím zameria na zvýšenie doby prežitia u pozorovaných subjektov a na rozšírenie metódy aj pre nádory, u ktorých zatiaľ liečba nezaberá. Okrem toho by látka mohla ovplyvňovať aj niektoré chybné procesy v mozgu pri iných ochoreniach.

Vývoj a testovanie bude mať na starosti firma Dracen Pharmaceuticals, ktorá vznikla práve za týmto účelom. Svoj podiel v nej má aj spoločnosť i&i Prague, ktorá vznikla pri ÚOCHB ako inkubátor pre nádejné vedecké projekty. Dracen Pharmaceuticals získala od zahraničného investora 40 miliónov dolárov (cca 32 510 000 eur). Klinické testy, ktoré budú vykonané na prvých pacientoch, majú začať nasledujúci rok a budú trvať 5 až 8 rokov. Podľa riaditeľa i&i Prague Jaromíra Zahrádky sa môže zisk pre českú stranu, v prípade úspechu, pohybovať aj v stovkách miliónov českých korún.