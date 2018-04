Praha na nohách, veľký protest proti Babišovi: Prišlo viac ako 10-tisíc ľudí, kričali ostré heslá

Petíciu pod heslom "Za slušného premiéra a slušnú vládu" začali ľudia v Prahe na Václavskom námestí podpisovať už od 17.00 h. Heslá ako "Babiša do koša", "Chceme slušnú vládu" či "Bureš musí z vlády" skandovali účastníci protestu, pričom Bureš je narážka na krycie meno, pod ktorým bývalá komunistická tajná polícia Babiša evidovala. Protestujúci držali aj transparenty s heslami ako "Bureš, do basy pôjdeš", "Nechceme vo vláde eštebákov" či "Česko nie je firma".

