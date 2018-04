Orbán po valcujúcom volebnom víťazstve: Prvé slová priaznivcom, ideme vlastnou cestou

Orbán pred volebnou centrálou Fideszu v peštianskom multifunkčom komplexe Bálna vyjadril vďaku zvlášť zahraničným Maďarom, ktorí "pomohli ochrániť materskú vlasť". "Za nami je veľká bitka, dosiahli sme rozhodujúce víťazstvo. Vytvorili sme možnosť, aby sme ochránili Maďarsko. Naša domovina ešte nie je tam, kde by sme ju chceli mať, ale už sa vydala cestou, ktorú si sama zvolila," povedal premiér.

Vládnuca strana Fidesz premiéra Viktora Orbána zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách v Maďarsku. Po sčítaní takmer 75 percent hlasov viedol jej blok s Kresťanskodemokratickou ľudovou stranou (KDNP) so ziskom 49,25 percenta, vyplýva z oficiálnych výsledkov zverejnených volebnou komisiou neskoro večer. Ak sa takéto výsledky potvrdia, vládnuci blok Fideszu by si so 134 kreslami udržal dvojtretinovú väčšinu v 199-člennom parlamente.

Šéf Jobbiku odstupuje

Predseda maďarskej opozičnej krajne pravicovej strany Gábor Vona v noci na pondelok oznámil, že splní svoj prísľub a odstúpi z funkcie po tom, ako Jobbik skončil v parlamentných voľbách na druhom mieste - s výrazným odstupom za víťaznou vládnou stranou Fidesz. Informuje o tom agentúra AP.

Jobbik dosiahol v nedeľňajšom hlasovaní podobný výsledok ako v roku 2014. Predbežné výsledky strane pripisujú 19,7 percenta v porovnaní s 20,2 percenta z volieb spred štyroch rokov.

Vona sa usiloval posunúť Jobbik viac do konzervatívneho "hlavného prúdu", keď vylúčil alebo odsunul do úzadie niektorých z najradikálnejších politikov strany a upustil od jej rasistických posolstiev, píše AP. To sa však nepremietlo do vyššieho počtu hlasov, pričom volebným cieľom Jobbiku bola zmena vlády.

Víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku sa stala vládnuca strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Podľa výsledkov sčítania 96 percent hlasov by mohla v bloku s Kresťanskodemokratickou ľudovou stranou (KDNP) získať v 199-člennom zákonodarnom zbore najtesnejšiu ústavnú dvojtretinovú väčšinu 133 kresiel.

Čiastkové výsledky pripisujú Jobbiku 26 mandátov, nasledujú opozičný blok Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a strany Dialóg (Párbeszéd) s 20 kreslami, ľavicovo-liberálna Demokratická koalícia (DK) s deviatimi a ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) s ôsmimi mandátmi. Iné strany neprekonali päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu.

Odstúpenie avizovalo aj vedenie socialistov. Volebný líder bloku MSZP-Párbeszéd Gergely Karácsony vystúpil pred stúpencami viditeľne pohnutý, uviedla agentúra APA. Spočiatku podľa neho vyvolávala radosť vysoká volebná účasť, čo podnecovalo nádeje na zmenu vlády, no výsledky preukázali, že Fidesz svojich voličov dokázal lepšie mobilizovať.

Účasť na voľbách bola nezvyčajne vysoká. Podľa volebnej komisie dosiahla pri oficiálnom ukončení hlasovania o 19.00 h až 69,32 percenta. Niektoré volebné miestnosti v Budapešti však boli otvorené až takmer do 23.00 h, pretože tisíce voličov tam naďalej čakali v radoch. Tým sa oneskorilo aj zverejňovanie výsledkov sčítania.

Slovensko sa môže poučiť

Priebeh volebnej kampane v Maďarsku bol podľa predsedníčky Zahraničného výboru NR SR Kataríny Cséfalvayovej ukážkou toho, kam by sa Slovensko nikdy nemalo uberať. Ako povedala Cséfalvayová, podobne dôležitý ako výsledky volieb do maďarského parlamentu je aj samotný priebeh volebnej kampane, ktorý ukazuje, že zápas o demokraciu je nikdy nekončiacim procesom, ktorý sa nezavŕšil ani vstupom krajiny do Európskej únie. „Na príklade Maďarska najlepšie vidíme, ako sa z progresívnej štandardnej politickej strany ako bol Fidesz stane zajatec moci, populizmu a extrémizmu,“ vyhlásila.

Podľa Cséfalvayovej by sme mali odmietnuť tento smutný príbeh, keď sa politická strana v túžbe udržať si moc neštíti extrémistických prejavov, ako sú napríklad billboardy strašiace Georgom Sorosom. „Tie mnohokrát išli do takého suterénu, že sú z toho bezradní aj kovaní extrémisti z Jobbiku. Tak, ako pri nás stáli priatelia, susedia a spojenci v časoch mečiarizmu, tak musíme aj my podporovať a povzbudzovať to dobré a demokratické, čo v maďarskej spoločnosti zostalo,“ konštatovala Katarína Cséfalvayová