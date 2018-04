Údajný chemický útok v Sýrii: Počet obetí môže presiahnuť stovku, tvrdia záchranári

"Mnohé z obetí boli ženy a deti a vykazovali príznaky zhodné so symptómami, aké sú pri nadýchaní sa jedovatého plynu," uviedla organizácia v nedeľu vo svojom vyhlásení. "Z príznakov, ktoré sa prejavili u obetí, možno uviesť cyanózu - čiže modré sfarbenie kože a sliznice -, penu na ústach, podráždenie očnej rohovky a silný zápach po látke podobnej chlóru," spresňuje záchranársky zväz UOSSM, ako ho cituje agentúra DPA.

"Očakáva sa, že počet obetí stúpne hodne nad stovku. Tímy sýrskej civilnej obrany majú totiž v dôsledku nepretržitého bombardovania Dúmy mimoriadne sťaženú prácu pri hľadaní obetí," zdôvodňujú sýrski záchranári.

Sýrski povstalci obviňujú vládne sily, že v sobotu zhodili na civilistov v meste Dúmá vo východnej Ghúte neďaleko hlavného mesta Damask barelovú bombu s obsahom jedovatých chemikálií.

Sýrska vláda však popiera, že by bola podnikla nejaký chemický útok. Vyhlásila, že militanti z koalície islamistických milícii Džajš al-islám (Armáda islamu) v Dúme sú na pokraji porážky a preto šíria takéto falošné správy. Americké ministerstvo zahraničných vecí reagovalo tvrdením, že ak došlo k použitiu chemikálií pri útoku, zodpovedné by za to malo byť Rusko.

Podľa Sýrsko-americkej zdravotníckej spoločnosti (SAMS) bomba s obsahom chlóru zasiahla v Dúme nemocnicu a druhá bomba, ktorá podľa SAMS obsahovala "zmiešané látky" vrátane nervových, zasiahla neďalekú budovu.

Sýrska monitorovacia ľudskoprávna organizácia SOHR v sobotu ešte pred údajným chemickým útokom informovala, že sýrska vláda s podporou Ruska zintenzívňuje letecké a delostrelecké útoky na mesto Dúmá - poslednú izolovanú oblasť, ktorá je na území východnej Ghúty ešte doposiaľ ovládaná opozíciou. Armáda už pred týždňom vyhlásila vo východnej Ghúte víťazstvo nad protivníkmi a svoje úspechy v celej tejto obliehanej oblasti chce teraz zavŕšiť práve v Dúme.