Volebný víkend v Maďarsku: Výsledky ukážu, či má otázka imigrácie ešte dosah na politiku

BUDAPEŠŤ - Maďarsko čakajú tento víkend parlamentné voľby, od ktorých sa všeobecne očakáva, že v nich opäť, už po štvrtý raz, zvíťazí premiér Viktor Orbán - jeden z hlavných protiimigračných hlasov Európy. O tom, aký politický vplyv na ne môže mať otázka imigrácie, píše denník The Wall Street Journal.

Orbán pred voľbami viedol kampaň s výzvami na zachovanie ráznej ochrany maďarských, ako aj európskych hraníc a kultúry pred prívalom ľudí z Blízkeho východu a Afriky. Hlasovanie bude teda skúškou pokračovania politickej moci tohto odkazu, keďže migračný prúd sa začína oslabovať.

Najnovšie prieskumy verejnej mienky v Maďarsku ukázali, že Orbánova strana Fidesz má podporu zhruba polovice oprávnených voličov, pričom zvyšok je rozdelený medzi opozičné subjekty. To by znamenalo menší dosah na parlament než dominantná dvojtretinová väčšina, akej sa premiér tešil počas štyroch z uplynulých ôsmich rokov na čele krajiny.

Orbánov postoj voči imigrácii z neho spravil akéhosi hrdinu v očiach medzinárodnej siete nacionalistov, uvádza The Wall Street Journal. Steve Bannon, bývalý hlavný stratég amerického prezidenta Donalda Trumpa, nedávno označil maďarského premiéra za "aktuálne najpozoruhodnejšiu osobu na scéne".

Zdá sa však, že jeho zameranie na imigráciu prináša v Maďarsku opačný efekt; hraničná politika už totiž nie je hlavnou témou domácej polemiky. Takmer všetci Orbánovi hlavní rivali podporujú jeho názor na imigráciu a počet ilegálnych prekročení oplotených maďarských hraníc dosahuje iba jednociferné hodnoty.

"Fidesz prišiel o svoju schopnosť prispôsobiť sa. Celá táto mašinéria je príliš upätá na protiimigračný tón. Je to ako vzduch, ktorý dýchate. Zapnite si televízor a uvidíte to tam. Zapnite si rádio a budete to tam počuť," povedal Péter Kreko, analytik budapeštianskej expertnej skupiny Political Capital.

Orbán sa dlhé roky staval do pozície ochrancu Európy, ktorý ju bráni pred prílivom moslimov. Pred tromi rokmi, keď tisíce migrantov z Afriky a Blízkeho východu prechádzali cez územie Maďarska ďalej do Európy, dal príkaz na oplotenie južných hraníc krajiny a inštalovanie infračervených kamier.

Orbán vedie ostro sledovaný diplomatický spor s Európskou úniou ohľadom svojho odporu prijať migrantov do Maďarska. Jeho kampaň však profituje zo širších síl. Ekonomika krajiny sa od jeho nástupu k moci v roku 2010 posilňuje, a to sčasti aj vďaka štedrej pomoci EÚ. Veľké programy verejnoprospešných prác prispeli k zníženiu nezamestnanosti.

Orbánova vlastná vláda určila súčasné volebné limity, pričom opozícia je rozdrobená na 23 politických strán. Na porážku Orbána budú musieť zelení, socialisti a centristi spojiť sily s krajne pravicovým hnutím Jobbik.

Orbán bol v marci stredobodom Pochodu za mier, zhromaždenia pri príležitosti štátneho sviatku. V roku 2013 toto podujatie prilákalo 450.000 stúpencov, tentoraz vláda očakávala účasť 200.000 ľudí, prišla však iba menej než polovica.

"Naši oponenti bojujú, kopú, hryzú. Po voľbách, samozrejme, pristúpime k pomste - morálnej, politickej i právnej," vyhlásil 54-ročný maďarský premiér na uvedenom zhromaždení, na ktorom sa zišlo prevažne staršie publikum z vidieka.

Ak Fidezs zvíťazí vo voľbách, pripravujeme sa na najhoršie, odkazuje Amnesty Maďarsko

Najväčšou úlohou novozvolenej vlády bude obnovenie právneho štátu a systému ľudských práv v Maďarsku, uviedol v rozhovore Áron Demeter z ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI) Maďarsko. "Ako ľudskoprávna organizácia skutočne veríme, že akákoľvek strana alebo strany alebo akýkoľvek politici, ktorí budú v nedeľu zvolení, prejavia oveľa viac rešpektu voči ľudským právam a zraniteľným ľuďom než súčasná maďarská vláda a strana Fidesz," povedal Demeter na margo očakávaných výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb vo svojej krajine.

V súvislosti s budúcim smerovaním politiky vládnej strany Demeter pripomenul, že maďarský premiér Viktor Orbán "sa 15. marca vyjadril veľmi zreteľne: v prípade výhry vo voľbách, môžu opoziční politici, aktivisti, mimovládne organizácie a nezávislé médiá čeliť právnym, morálnym i politickým odplatám". V prípade, ak by po voľbách došlo k oslabeniu pozície strany Fidesz Demeter konštatuje, že v rámci Európskej únie by táto strana nemohla viac o sebe vyhlasovať, že koná v súlade so všeobecnou vôľou Maďarov.

Postoj a rétorika vládnej strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána voči migrantom sa podľa Demetera čoraz viac zhoršujú. "Vláda vydáva rasistické a xenofóbne bilbordy, televízne a novinové reklamy či dotazníky, aby tak podnecovala nenávisť a strach pred utečencami a migrantmi," priblížil. Vysvetlil, že takáto rétorika je ústredným prvkom kampane Fideszu, ktorý verí, že je to najlepší spôsob, ako mobilizovať svojich priaznivcov.

Demeter zhodnotil, že situácia v oblasti ľudských práv a mimovládnych organizácií v Maďarsku sa v súčasnosti prudko zhoršuje. "Dozorné mimovládne organizácie bojujú v súčasnosti o prežitie a snažia sa zastaviť posledný pokus vlády o ich utlmenie (návrh balíka zákonov Stop Soros)," uviedol.

"Ak Fidesz vo voľbách zvíťazí, pripravujeme sa na najhoršie - menovite na to, že sa pokúsia prijať balík STOP Soros." Maďarská vláda totiž podľa stanoviska Amnesty Maďarsko vedie od roku 2013 očierňovaciu kampaň proti mimovládnym organizáciám. Demeter preto očakáva, že "po mimovládnych organizáciách pôjde čo najtvrdšie, ako len bude vedieť".

"Orbán nechce žiadne médiá ani organizácie, ktoré by sa odvážili kritizovať či už jeho, alebo spôsob, akým on vedie krajinu. Preto sú mimovládne organizácie a nezávislé subjekty jeho nepriateľmi," uzavrel predstaviteľ AI Maďarsko.

K vláde kritické správy prináša na vidiek samizdat pre 21. storočie

Skupina aktivistov v Maďarsku vydáva už niekoľko mesiacov samizdatový týždenník, aby aj ľuďom na vidieku sprostredkovala nezávislé a často k vláde kritické správy. Tento spôsob informovania sa im zdá byť obzvlášť dôležitý práve v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Informovala o tom televízia TV 5 Monde. Projekt sa zrodil vlani v lete a dostal názov Nyomtass te is! (Vytlač si to sám!).

Jedným z jeho iniciátorov je bývalý novinár János László, ktorý priznáva, že keď ešte ako študent bojoval proti komunistickej cenzúre, ani mu na um nezišlo, že o 40 rokov neskôr bude znovu pomáhať brániť a šíriť nezávislú tlač vystavenú útokom vlády maďarského premiéra Viktora Orbána od jej nástupu k moci. János László dvakrát do týždňa cestuje z Budapešti na vidiek s balíkom samizdatov, aby ľuďom priniesol informácie, aké v miestnej tlači nenájdu.

Pomáha mu pri tom skupina priateľov. Z alternatívnych denníkov, ktoré sa na vidieku málo čítajú i predávajú, najprv spoločne vyberú pár pozoruhodných článkov, potom ich skopírujú, graficky upravia, vytlačia, zošijú a vydajú sa s nimi do odľahlých regiónov. Nové čísla týždenníka zverejňujú aj na webe projektu, kde je možné si ich prečítať alebo sťahovať a šíriť ďalej. Obsah samizdatov je rôznorodý - od odhaľovania korupcie cez problémy v štátnom školstve a zdravotníctve až po demonštrácie proti vláde premiéra Orbána.

Úlohou aktivistov na mieste je rozdávať brožúrky okoloidúcim, zastrčiť ich do poštových schránok či rozniesť tam, kde sa "točí" veľa ľudí. Časť ľudí si samizdat vezme a prečíta, ale nájdu sa aj takí, ktorí ho aj pred očami dobrovoľníkov demonštratívne roztrhajú. Podozrenia a obvinenia, že v Maďarsku sa v tlači a médiách potláča sloboda a pluralita názorov, maďarská vláda odmieta.

Aj jej hovorca nedávno vo svojom blogu napísal: "Ale vážne: no ktorý rozumne uvažujúci človek by mohol spochybniť slobodu slova, keď sleduje mediálne prostredie v Maďarsku?" Hovorca ako argument spomenul záplavu novinových a časopisových titulov vychádzajúcich v krajine. Podľa reportáže TV 5 Monde však zabudol na to, že sa stále zvyšuje počet periodík, ktoré sa ocitajú v rukách ľudí blízkych vládnej moci, na čo upozorňujú aj odborníci na médiá.

TV 5 Monde konštatuje, že verejnoprávny maďarský "telerozhlas" sa svojich najkritickejších novinárov zbavil už v roku 2011, keď sa ako prvý v krajine stal terčom vládnej "prestavby" médií. Následne si vláda vzala na mušku súkromné médiá, keď im obmedzila alebo "stopla" štátom platenú inzerciu, uviedla televízia TV 5 Monde. Pripomenula tiež, že najstarší maďarský a hlavný opozičný denník Népszabadság z ničoho nič v októbri roku 2016 prestal vychádzať - oficiálne sa tak stalo z ekonomických dôvodov. Pár týždňov na to denník kúpila firma blízka vládnej strane Fidesz a už ho neobnovila.

Tento trend podľa TV 5 Monde dosiahol vrchol na prelome rokov 2016 a 2017, keď sa v priebehu niekoľkých mesiacov 18 titulov regionálnej tlače dostalo do rúk troch podnikateľov, ktorí vraj tiež majú blízko k Orbánovi. Práve tento záťah proti regionálnej tlači bol pre Jánosa Lászlóa tou pomyselnou poslednou kvapkou, ktorou pretiekol pohár jeho trpezlivosti. Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc vyjadrila znepokojenie nad týmto stavom. Pre porovnanie: V celosvetovom rebríčku slobody tlače z roku 2017 sa Maďarsko ocitlo na 71. z celkovo 180 miest, ale v čase, keď sa Fidesz v krajine ujímal moci, bolo na 23. priečke.

Vždy, keď je maďarská vláda kritizovaná za zasahovanie do slobody médií, premiér Orbán zvyčajne tvrdí, že v Maďarsku je predsa možné zverejniť čokoľvek, takže sloboda slova existuje. László však pripomína, že sloboda slova znamená aj právo občana na ľahký prístup k rôznorodým a komplexným informáciám o verejných veciach. Právo na informácie zaručuje dokonca aj maďarská ústava.

Väčšina ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach pritom však nemá prístup k iným informáciám než k tým zo štátnych médií a miestnych novín vydávaných miestnymi úradmi, či k regionálnym novinám pod vládnou kontrolou. Svoje noviny vydáva aj každá mestská rada. Pretože však väčšinu mestských zastupiteľstiev ovláda Fidesz a starostovia sú tiež z Fideszu, tieto periodiká sú zväčša celým svojím obsahom zasvätené práve vládnej strane. Nie je teda prekvapujúce, že reakcie čitateľov na snahu tímu "Nyomtass te is!" sú v drvivej väčšine pozitívne. Tvorcovia dostávajú aj veľa podnetov na zlepšenie i tipy na články. V rámci spätnej väzby editori už napríklad zväčšili veľkosť písma.

Momentálne sa samizdat distribuuje vo viac ako 50 mestách a obciach. "Naším cieľom je začať od okresných miest a odtiaľ sa dostať do najmenších obcí. Od januára 2018 máme lokálnych partnerov a aktivistov v každom kraji," uviedol László. Dodal, že počas distribúcie časopisu nedošlo k žiadnym incidentom, ale "v malých obciach naši aktivisti distribuujú kópie 'Nyomtass te is!' iba v noci a tajne." Hnutie funguje bez veľkých sponzorov. Spolieha na dobrovoľníkov a dary od súkromníkov vo výške (v prepočte) 15-30 eur. Takmer všetky peniaze sa minú na tlač. Pokiaľ ide o budúcnosť, "Nyomtass te is!" sa chce uchádzať o grant vypísaný ministerstvom zahraničných vecí USA, ktorý je určený pre maďarské médiá pôsobiace mimo hlavného mesta Budapešť.