Francúzsko oznámilo aktivity v Skripaľovom prípade: Výzva pre Rusov za objasnenie prípadu

Delattre v noci na piatok v rámci zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku vyhlásil, že Francúzsko nikdy nedovolí beztrestné používanie chemických zbraní. Veľvyslanec podľa agentúry TASS v mene svojej krajiny vyhlásil: "Vyzývame Rusko, aby objasnilo, kto nesie zodpovednosť za útok v Salisbury", kde 4. marca v bezvedomí našli Skripaľa i jeho dcéru Juliju.

Delattre podporil aj postoj Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorá chce do Británie vyslať skupinu expertov. Vyslovil sa za "čisto technický" a "odpolitizovaný" prístup ku kauze Skripaľ. Zvolanie dnešného zasadnutia BR OSN, ktoré iniciovala Moskva, označil Delattre za ďalší pokus Ruska využiť toto grémium na svoje politické ciele.

Zapojenie sa Francúzska do vyšetrovania kauzy Skripaľ britskými úradmi vyvolalo nevôľu Ruska, ktoré do Paríža zaslalo nótu so žiadosťou o vysvetlenie príčin zapojenia francúzskych expertov a zdieľanie už dosiahnutých výsledkov. Na objektívne prešetrenie prípadu Skripaľ vyzvala aj Čína. Spojené štáty, tak ako doteraz, deklarovali, že podľa ich názoru vinu za pokus o otrávenie Skripaľa bojovým plynom nesie Rusko.

Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, kde Skripaľ žil. Skripaľa v minulosti v Rusku usvedčili zo špionáže pre Britániu, avšak v roku 2010 ho v rámci výmeny agentov prepustili na slobodu.

Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta a žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom sú jeho tvrdenia založené.