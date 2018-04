Americký kongres rozhoduje o ponuke na predaj stíhačiek F-16 na Slovensko

WASHINGTON - Kongres Spojených štátov amerických začal v stredu na základe požiadavky Ministerstva obrany SR s procesom schvaľovania ponuky na nákup stíhacích lietadiel F-16 pre Slovenskú republiku (tzv. Letter of Offer and Acceptance) v rámcovej sume 2,91 miliardy amerických dolárov. Informovala hovorkyňa slovenského rezortu obrany Danka Capáková s tým, že táto finančná čiastka je navýšená o približne miliardu eur z dôvodu, aby sa v prípade ďalších potrieb objednávateľa nemusel opätovne realizovať proces schvaľovania.

Ide podľa nej o bežný postup, ktorý je v zmysle využitia možností programu predaja vojenskej techniky zahraničným armádam - Foreign Military Sales (FMS) - nevyhnutný a bol využitý aj v prípade nákupu vrtuľníkov UH-60M Black Hawk, kde bola rámcová suma navýšená o takmer 130 miliónov amerických dolárov.

Ministerstvo obrany SR zároveň upozornilo, že ak Kongres ponuku schváli, v žiadnom prípade to neznamená, že vedenie rezortu už rozhodlo o nákupe tohto typu stíhacích lietadiel. Po zvážení ponuky, tak z americkej ako aj švédskej strany, predloží minister obrany SR Peter Gajdoš najefektívnejšie riešenie vláde SR, a to najneskôr do 29. júna 2018.

Súhrnné informácie z ponuky, ktorá aktuálne podlieha schvaľovaniu v Kongrese, budú v krátkom čase zverejnené na webovej stránke agentúry DSCA (Defence Security Cooperation Agency). Súčasťou ponuky pre SR bude aj splátkový kalendár za samotné lietadlá a výzbroj, výcvik a logistickú podporu. Ako celok ju rezort obrany porovná s návrhom švédskej vlády na nákup lietadiel JAS-39 Gripen. Celkovo má Slovensko záujem o kúpu 14 stíhacích lietadiel, dodala hovorkyňa slovenského rezortu obrany.