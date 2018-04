VIDEO V sídle YouTube sa strieľalo, útočníčka je mŕtva

Podľa niektorých zamestnancov bolo vnútri budovy počuť najmenej desiatku výstrelov, ľudí polícia evakuovala. Svedok citovaný zmienenou televíznou stanicou opísal, že streľba začala priamo vnútri sídla najväčšieho svetového videoportálu a že strelec zasiahol najmenej troch ľudí.

Podľa šéfa polície v San Brune Eda Barberiniho strelcom mala byť žena, ktorá po čine zrejme proti sebe obrátila zbraň. Ako povedal novinárom, zranení mali byť minimálne štyria ľudia, stav jedného zo zranených, 36-ročného muža, je kritický. Motív činu ani identita pravdepodobnej páchateľky nie sú známe, podľa policajných funkcionárov však minimálne jedného z postrelených poznala, uvádza CNN.

„Keď som bol pri svojom stole, počul som výstrely a videl ľudí utekať. Teraz som zabarikádovaný v miestnosti so spolupracovníkmi," napísal na Twitteri jeden zo zamestnancov Vadim Lavrusik. O štvrť hodiny neskôr dodal, že už boli s kolegami evakuovaní.

Ako uviedla ďalšia zamestnankyňa, ľudia sa usilovali dostať z budovy „ako najrýchlejšie to šlo". V momente streľby bola na konferenčnom hovore, kde jej šéf povedal, že v miestnosti, kde ľudia obedujú, bol postrelený minimálne jeden človek. „Zrazu bolo počuť hluk, zvuky, ľudí utekajúci mimo miestnosti kde som bola. A kričiacich ľudí," povedala.

Video appears to show people being searched amid evacuation during "active shooter" situation at YouTube's headquarters in San Bruno, California. https://t.co/nToqhLSGq9 pic.twitter.com/1TuxyBtGVm