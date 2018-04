Švédske úady vydali námorné varovanie: Dôvodom sú cvičenia ruského námorníctva

Marie Hallerfelt zo Švédskej námornej správy v utorok informovala, že delostrelecké cvičenia by sa mali uskutočniť v troch rozličných oblastiach v južnom a juhovýchodnom Balte. To znamená, že dané regióny budú od stredy rána do piatka večera dočasne nebezpečné pre plavbu.

Vojenské cvičenia, ktoré údajne zahŕňajú aj raketové testy z ruských lodí, sa uskutočnia v mori medzi Švédskom, Poľskom a Lotyšskom, pričom budú v blízkosti kľúčovej švédskej námornej základne v meste Karlskrona. Lotyšské ministerstvo obrany si v súvislosti s cvičeniami minulý týždeň predvolalo ruského vojenského atašé. Podľa ministerstva sú provokatívnym a zbytočným predvádzaním sily.