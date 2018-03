Maďarský minister to povedal narovinu: Prisťahovalcov sa nepodarí integrovať, ako ani Rómov

"Ak ich raz vpustíme, obsadia miesto, kam prídu. Tvrdenie, že ich je možné integrovať, že sa s nimi spriatelíme, že budú ako my, je iba rozprávkou, neverte tomu! Už 600 rokov žijeme spolu s Cigánmi, do dnešného dňa sme ich nedokázali integrovať. Ako by sme integrovali tých, čo prídu z iného sveta, z inej kultúry a s inou identitou? K výsledku nedospejeme ani po 600 rokoch," citovala Lázárove slová komerčná spravodajská televízia Hír TV.

Televízia konštatovala, že toto vyhlásenie je prekvapujúce, pretože terajší minister riadiaci úrad vlády presadzoval v období rokov 2008-12 program integrácie Rómov v meste Hódmezővásárhely s finančnou podporou amerického finančníka Georgea Sorosa.

Podľa spravodajského servera Index.hu premiér Viktor Orbán nedávno v Miškovci prirovnal presídlenie Rómov do mesta k prijatiu prisťahovalcov. Predseda samosprávy Rómov v Miškovci Gábor Váradi vtedy vyzval Orbána, aby sa ospravedlnil. Premiérom uvedenú paralelu označil Váradi za poburovanie.

Poslankyňa opozičnej strany Jobbik Dóra Dúróová vytkla Orbánovej vláde, že v uplynulých piatich rokoch minula 160 miliárd forintov (512 miliónov eur) na integráciu Rómov, pričom ich situácia sa napriek tomu zhoršila.