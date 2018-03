Známy americký denník píše o Slovensku: Ako sa po vražde vzoprelo a vykoplo svojho premiéra

WASHINGTON/BRATISLAVA - Počas desaťročia, kedy bol Robert Fico predsedom vlády, odrazil všetky útoky silných autokratov. Ale po tom, ako zavraždili novinára Jána Kuciaka vyšetrujúceho Ficove financie, do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí z donedávna apatického národa. Namiesto toho, aby vražda žurnalistov vystrašila, pustili sa do ešte hlbšieho pátrania. Pod tlakom zo všetkých strán Fico rezignoval. Toto sú slová, ktoré odzneli vo štvrtkovom článku amerického denníka The Washington Post, ktorý sa vynímal na titulke jeho internetového portálu.