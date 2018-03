Facebook čelí najväčšiemu škandálu modernej doby: Prví slávni končia, historický prepad

Facebook sa v Európe i v Spojených štátoch dostal pod drobnohľad v súvislosti s únikom osobných údajov. Dáta z profilov facebookových používateľov prostredníctvom aplikácie zozbieral výskumník Alexandr Kogan, ktorý ich neskôr odovzdal spoločnosti Cambridge Analytica.

Zneužili údaje viac ako 50 miliónov užívateľov

Britská firma Cambridge Analytica využívala súkromné informácie z viac ako 50 miliónov účtov amerických užívateľov sociálnej siete Facebook na podporu volebnej kampane prezidenta USA Donalda Trumpa v roku 2016. Milióny dát využili pri tvorbe algoritmu na analýzu preferencií voličov v USA a údajne tiež zástancom brexitu. Informovala o tom v sobotu (17.3.) agentúra Reuters s odvolaním sa na americký denník New York Times a britské noviny Observer. Generálna prokurátorka amerického štátu Massachusetts Maura Healeyová v tejto súvislosti uviedla, že začali vyšetrovanie.

Foto: SITA/AP/John Minchillo

Facebook v piatok uviedol, že na základe zistení o porušení pravidiel o ochrane osobných údajov so spoločnosťou Cambridge Analytica prerušil spoluprácu. Pre firmu Cambridge Analytica a jej materskú spoločnosť Strategic Communication Laboratories (SCL) to znamená, že nemôžu na Facebooku nakupovať inzeráty a tiež spravovať stránky, ktoré patria klientom, píše Reuters. Ide o jeden z najväčších útokov na súkromie užívateľov v dejinách Facebooku.

Denník Observer informoval, že Cambridge Analytica na začiatku roka 2014 bez povolenia využila údaje užívateľov tejto sociálnej siete pri vývoji sofvéru, ktorým mala predpovedať preferencie a ovplyvniť voličov. Spoločnosť správy o zneužití dát poprela a uviedla, že všetky údaje z facebookových účtov, ktoré v roku 2014 získala, zmazala. Konala vraj tak po tom, ako zistila, že pri získaní týchto informácií sa nedodržali pravidlá ochrany osobných údajov.

Elon Musk a #DeleteFacebook

Medzičasom získava veľkú pozornosť aj hnutie #DeleteFacebook (Zmažte Facebook), napríklad Elon Musk zrušil oficiálne profily svojich dvoch spoločností - Tesla a Space X. Spravil tak po búrke komentárov na sociálnej sieti Twitter, kde ho ľudia vyzývali, aby svoje profily zrušili. Musk o týchto stránkach údajne ani nevedel. Potom, čo mu jeden z užívateľov v komentári pripol greb zo stránky povedal, že to čoskoro odstráni.

Elon Musk

Foto: SITA/AP/John Raoux

Šéf Facebooku sa ospravedlnil

Európsky parlament pozval šéfa spoločnosti Facebook Marka Zuckerberga, aby prišiel vysvetliť kauzu kontroverzného využívania dát užívateľov. Novinárom to na okraj štvrtkového summitu EÚ povedal predseda EP Antonio Tajani, ktorý sa zúčastnil začiatku rokovaní šéfov štátov a vlád bloku. Zneužívanie osobných dát užívateľov facebooku k politickým cieľom je - ak sa obvinenia potvrdia - úplne neprijateľné, uviedol minulý týždeň hovorca Európskej komisie.

Ochrana osobných údajov je podľa zástupcu EK v únii základným právom. "Je pravidlom, že osobné údaje nesmú byť využívané bez súhlasu dotknutej osoby," uviedol hovorca komisie. Zuckerberg už v stredu pripustil, že sociálna sieť v tejto veci "pochybila", a zároveň predstavil niekoľko nových opatrení, ktoré Facebook prijme, aby sa v budúcnosti takáto situácia nezopakovala a ktoré by aplikáciám tretích strán sťažili "zbieranie" informácií o používateľoch.

Foto: TASR/AP/Jenny Kane

Vo štvrtok v rozhovore pre americkú CNN sa Zuckerberg ospravedlnil v súvislosti so škandálom a povedal, že je pripravený vypovedať pred americkým Kongresom. "Skutočne ma mrzí, že sa to stalo," vyhlásil jeden zo zakladateľov Facebooku. "Pokúsime sa tam poslať človeka z Facebooku, ktorý bude mať čo najviac poznatkov," povedal na margo možného vypovedania pred Kongresom. "Ak som to ja, pôjdem rád," dodal.

Porušenie dôvery

Celú situáciu označil za "porušenie dôvery" medzi tvorcom aplikácie Aleksandrom Koganom, Cambridge Analytica a Facebookom. Bolo to však podľa jeho slov aj porušenie dôvery "medzi Facebookom a ľuďmi, ktorí s nami zdieľajú svoje údaje". "Založil som Facebook a teda som zodpovedný za to, čo sa deje na našej platforme," uviedol vo svojom vyhlásení na Facebooku Zuckerberg.

Foto: SITA/AP/Marcio Jose Sanchez

Prehliadka kancelárií Cambridge Analytica

Britský súd v piatok vyhovel žiadosti úradu na ochranu osobných údajov (ICO) a udelil mu povolenie na prehliadku kancelárií poradenskej spoločnosti Cambridge Analytica, ktorú v sobotu dokončili. Informovala o tom televízia Sky News. Agentúra AP dodala, že hneď v piatok večer 18 z nich, niektorí z nich vo vestách s nápisom ICO, vstúpili do kancelárii Cambridge Analytica v centre Londýna. Teraz budú vyšetrovatelia hodnotiť získané informácie, potom rozhodnú o ďalšom postupe, uviedol hovorca ICO.

Foto: SITA/AP/Yui Mok, PA

Dáta z profilov facebookových používateľov prostredníctvom aplikácie zozbieral výskumník Aleksandr Kogan, ktorý ich neskôr odovzdal spoločnosti Cambridge Analytica. Tá ich podľa obvinení mala použiť na ovplyvnenie výsledkov prezidentských volieb v USA v roku 2016. Spoločnosť toto tvrdenie popiera.

Ľudia prestávajú sociálnej sieti dôverovať

Prieskumy naznačujú, že Američania prestávajú Facebooku veriť. Menej než polovica Američanov (41 percent) verí, že Facebook dodržiava americké zákony o ochrane súkromných údajov. Vyplýva to z on-line prieskumov vykonaných v spolupráci Reutersu a spoločnosti Ipsos publikovaných v nedeľu. Facebook má problémy i v Európe. Podľa nemeckého nedeľníka Bild am Sonntag, ktorý v tejto súvislosti taktiež zverejnil prieskum verejnej mienky, sa až 60 percent Nemcov obáva, že Facebook a iné sociálne médiá majú negatívny vplyv na demokraciu.

Foto: SITA/AP/Yui Mok, PA

Nixa zbavili funkcie

Firma Cambridge Analytica následne oznámila, že riaditeľa Cambridge Analytica Alexandra Nixa dočasne zbavila funkcie, keďže prebieha nezávislé vyšetrovanie tajne nakrútenej televíznej reportáže. Nix v nej totiž rozprával aj o nečestných metódach firmy, ktorými pomohla svojim klientom ovplyvniť a zvrátiť predvolebné kampane. "Nedávne výroky pána Nixa, tajne nahraté stanicou Channel 4, a ďalšie tvrdenia nereprezentujú hodnoty ani činnosť firmy. Jeho dočasné odvolanie odzrkadľuje vážnosť, s akou sa pozeráme na toto porušenie (našich zásad)," napísala v utorok vo vyhlásení správna rada firmy, ktorú citovali tlačové agentúry AP a DPA.

Alexander Nix

SITA/AP/Dominic Lipinski

Britská televízia počas utajovanej akcie zachytila na videu Nixa, ako sa vychvaľuje metódami práce - napríklad tým, že využíva úplatky a zvádzanie na ovplyvňovanie volieb. Nix vo videu tvrdí, že firma je ochotná použiť tzv. medové pasce, umiestňovať falošné správy na internete, najímať utajených spolupracovníkov a zriaďovať nepravé inštitúcie či falošné webové stránky, aby takto zhromaždila údaje.

Poskytnutie dát malo byť legálne

Výskumník Aleksandr Kogan, ktorý čelí obvineniam, že poskytol osobné údaje facebookových používateľov spoločnosti Cambridge Analytica, tvrdí, že si z neho sociálna sieť a samotná spoločnosť urobili obetného baránka. Spoločnosť ho uistila, že poskytnutie údajov je legálne. "Podľa môjho názoru si zo mňa Facebook a Cambridge Analytica urobili obetného baránka. Naozaj sme si mysleli, že konáme náležite. Mysleli sme si, že robíme niečo, čo bolo naozaj normálne," cituje Kogana Guardian.

Akcia Facebooku sa drasticky prepadla

Akcia Facebooku sa v uplynulom týždni prepadla a znamenala tretí najhorší týždeň vo svojej histórii. Škandál okolo zneužitia údajov užívateľov, ktorý zvýšil obavy týkajúce sa ochrany súkromia a vyvolal vládne vyšetrovania Facebooku. Akcia koncernu minulý týždeň stratila vyše 13 % a v piatok (23.3.) uzavrela tesne pod úrovňou 160 USD (129,60 eura). Trhová kapitalizácia Facebooku sa za týždeň znížila takmer o 75 miliárd USD.

Chuck Goolsbee, sieťový riaditeľ pre dátové centrá v meste Prineville, ukazuje počítačové servery, ktoré ukladajú fotografie používateľov a ďalšie údaje na webe v meste Prineville.

Foto: SITA/AP/Andy Tullis, The Bulletin

Firma teraz čelí otázkam zákonodarcov na oboch stranách Atlantiku, ako zaobchádza s osobnými údajmi užívateľov. Akcia koncernu sa po škandále v pondelok (19.3.) padla takmer o 7 %. Vo štvrtok (22.3.) stratila ďalšie 2,5 % po správach, že americká Federálna obchodná komisia (FTC) bude vyšetrovať úlohu Facebooku pri úniku údajov. V piatok sa akcia znížila o vyše 3 %. Po týždni poklesu sa akcia nachádza viac než 18 % pod svojím 52-týždňovým maximom 195,32 USD.

Podľa ľudí Facebook nedodržiava zákony o ochrane súkromia

Menej než polovica Američanov dôveruje sociálnej sieti Facebook, že dodržiava zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý minulý týždeň vykonali agentúry Reuters a Ipsos medzi 2237 respondentmi z celých USA.

Prieskum zistil, že oveľa menej Američanov dôveruje Facebooku než ostatným firmám, ktoré zhromažďujú údaje o používateľoch, napríklad Apple, Google, Amazaon, Microsoft a Yahoo. Zhruba 41 % verí, že Facebook dodržiava zákony chrániace ich osobné údaje, kým až 66 % dôveruje skôr Amazonu, 62 % vyhľadávaču Google, 60 % Microsoftu a 47 % vyhľadávaču Yahoo. Facebook sa snaží napraviť si reputáciu u klientov, reklamných partnerov, zákonodarcov a investorov po tom, čo sa pre jeho chybu dostali dáta 50 miliónov používateľov do rúk politickej konzultačnej spoločnosti Cambridge Analytica. Akcie siete minulý týždeň stratili 14 % hodnoty.

​

Foto: SITA/AP/Adrian Wyld, The Canadian Press

Je ťažké z Facebooku odísť

Podľa analytikov je zatiaľ priskoro tvrdiť, že nedôvera prinúti ľudí opustiť Facebook. "Je psychologicky ťažké odísť z platformy, akou je Facebook, pretože sa naozaj veľmi zakorenila v životoch ľudí," povedala analytička Debra Williamsonová z firmy eMarketer. Jedným z dôvodov zhromažďovania osobných informácií internetovými firmami je zabezpečiť cielenú reklamu produktov a služieb ľuďom, ktorí ich pravdepodobne môžu chcieť.

Facebook so svojimi vyše dvomi miliardami aktívnych používateľov vlani zarobil na reklame takmer 40,6 miliardy USD (32,89 miliardy eur). Anketa zistila, že používatelia nemajú v obľube cielenú reklamu. Približne 63 % by jej chcelo menej a len 9 % chce viac. Na výzvu, aby respondenti porovnali cielenú a tradičnú reklamu, 41 % označilo cielené reklamy za horšie a 21 % za lepšie.

"Myslím, že vytvárajú množstvo predpokladov, ktoré nie sú pravdivé," zareagovala respondentka Maria Curranová (56). "Ak prejavím záujem o zdravé stravovanie, zrazu sú všetky reklamy o kontrole hmotnosti, cvičení a chudnutí. Doslova ma zaplavia." Podľa jej slov Amazon taktiež zhromažďuje jej údaje, no cielené reklamy nie sú také otravné. Väčšina respondentov sa zhodla na tom, že vláda musí prijať väčšiu úlohu pri dohľade nad narábaním s informáciami o používateľoch. Podľa ankety 46 % dospelých chce viac vládnych regulácií a len 17 % menej. Ďalších 20 % nechce žiadne zmeny a 18 % bolo nerozhodnutých.