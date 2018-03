VIDEO Požiar v obchodnom dome zobral životy troch detí: Ohnivá pasca, ľudia skákali z okien

Zatiaľ nie sú žiadne informácie o príčine požiaru v meste, ktoré sa nachádza 3000 kilometrov východne od metropoly Moskva, dodala tlačová agentúra AP. Ruský Vyšetrovací výbor najprv uviedol, že v plameňoch prišli o život štyri deti, ale hovorkyňa výboru Svetlana Petrenková neskôr spresnila, že zahynuli tri deti a žena - všetkých našli v herni pre deti.

Petrenková však nepovedala, či zomreli na popáleniny alebo sa nadýchali dymu. Ruská štátna tlačová agentúra TASS napísala, že v nemocnici hospitalizovali ďalších deväť obetí požiaru.

Video obsahuje grafický materiál

There is a fire in a mall in Kemerovo, Siberia and people jumping from the windows :( pic.twitter.com/a4DMqdPQNS