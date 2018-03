FOTO Státisíce Američanov v uliciach: Dosť bolo zbraní, rázny odkaz Trumpovi

WASHINGTON - Desaťtisíce ľudí v New Yorku, Los Angeles a na stovkách miest Spojených štátov dnes pristúpili k niekoľkostotisícovému protestu za obmedzenie predaja zbraní, ktorého hlavná časť sa koná pri sídle Kongresu vo Washingtone.

Masová účasť po celej krajine je jedným z najväčších protestov americkej mládeže od doby vojny vo Vietname, uviedla agentúra AP. Demonštranti požadujú od Kongresu a prezidenta Donalda Trumpa sprísnenie zákonov o predaji zbraní. Protesty zvolali študenti v reakcii na februárový masaker 17 ľudí na strednej škole v floridskom Parklande.

Pod hlavičkou Pochodu za naše životy vyrazili do ulice pri newyorskom Central Parku desaťtisíce odporcov voľného predaja zbraní. „Chcem vidieť zmenu," povedal AP o februárovom krviprelievaní už šesťnásťročný Sam Hendler, ktorý odišiel do New Yorku práve zo školy v Parklande, aby prečítal mená obetí.

Mnohotísícový zbor sa zhromaždil aj na druhom konci USA v Los Angeles. Ľudia skandovali heslá spojujúce politiku s Národnou asociáciou vlastníkov zbraní (NRA), ktorú vyzývali, aby neblokovala zmeny zákonov.

Viac ako 10 000 ľudí dorazilo podľa organizátorov i na zhromaždenie v samotnom Parklande, kde bolo v dave mnoho príbuzných obetí, ktorí sa striedajú v emotívnych prejavoch.

Niekoľko stoviek študentov z floridských škôl sa mohlo vydať aj na washingtonskú demonštráciu, pretože letecká spoločnosť Delta Airlines pre nich vypravila tri bezplatné lety. Delta je jedným z podnikov, ktoré sa rozhodli prerušiť spoluprácu s NRA a postaviť sa na stranu obhajcov prísnejších zbraňových zákonov.

Protestujúci vyšli do ulíc nielen vo veľkomestách ako Boston, Chicago alebo Houston, ale aj v stovkách menších miest od Floridy po Kaliforniu.

Podporiť americké študentské hnutia sa rozhodli aj ľudia vo Francúzsku, Nemecku alebo vo Veľkej Británii. Blízko Eiffelovej veže sa zhromaždila asi stovka ľudí, desiatky prišli v Londýne alebo Kodani, skupina ľudí sa zhromaždila aj v Madride.