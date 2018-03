Útok chemikáliou v českom nočnom podniku: Na mieste bolo až päť zranených

"Dostali sme oznámenie, že v jednom z nočných podnikov v Plzni došlo k zraneniu troch osôb. Na mieste ihneď zasahovali policajti z obvodného policajného riaditeľstva v Plzni, ktorým sa podarilo zabezpečiť podozrivú ženu, ktorá mala proti trom osobám použiť dosiaľ neidentifikovanú chemickú látku. Pravdepodobne išlo o kyselinu," popísala udalosť hovorkyňa tamojšej polície Pavla Burešová.

Podľa neoficiálnych správ išlo o kyselinu sírovú. Pri útoku bolo zranených päť ľudí. "Štyridsaťročná žena bola vrtuľníkom transportovaná do Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady na Kliniku popáleninovej medicíny. Dvaja muži boli prevezení do Fakultnej nemocnice v Plzni. Kyselina zasiahla aj útočníčku. Na mieste sa nachádzal muž s poranením hlavy," upresnil hovorca záchrannej služby krajskej záchrannej služby Martin Brejcha. V Plzni nešlo o prvý prípad útoku kyselinou, v máji 2015 tam súd poslal na 23 rokov do väzenia taxikára, ktorý polial kyselinou svoju bývalú priateľku, pripomína iDNES.cz