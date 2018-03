Ohavný čin krkavčej matky: Dcérke nedala šancu, nechutná smrť hneď po pôrode

Mladá matka otehotnela, keď mala 19-rokov. Tehotenstvo ale zamlčala a okoliu vrátane svojho partnera tvrdila, že má problémy so štítnou žľazou. Svoje zdravé dievčatko porodila vo vani a následne ho v igelitovom sáčku vložila do kufra, ktorý schovala v skrini. Po desiatich dňoch ju partner otvoril.

Žena 11. októbra 2015 tajne porodila zdravé dievčatko, ktorému nedala šancu na život. Okoliu rastúce bruško vysvetľovala tým, že má zdravotné problémy so štítnou žľazou. V čase tehotenstva na Facebook pridala fotku, kde jej trčí bruško. Jeden z jej priateľov sa opýtal, či je tehotná. „Nie som, len ma môj miláčik dobre vykrmuje,“ odpovedala.

Študentka pred všetkými tajila svoje tehotenstvo

O jej tehotenstve vedel len obvodný lekár, ktorý ju poslal ku gynekológovi. Avšak mladá matka jeho odporučenie odignorovala. Na súde argumentovala tým, že sa bojí lekárov. O tehotenstve sa bála povedať aj svojmu partnerovi, mala vraj obavy, že by neveril, že on je otcom. „Mať dieťa pre ňu znamenalo prekážku budúceho pohodlného života,“ povedal na súde v roku 2015 štátny zástupca Vít Legerský.

V deň zamlčaného pôrodu sa sťažovala na veľké bolesti. Priateľ spolu s príbuznými jej chceli pomôcť, no nemocnicu odmietla a zavrela sa do kúpeľne. Svoje dieťa porodila vo vani. Česká stanica uviedla, že ho vraj nechcela zabiť, ale odložiť do babyboxu. No ukázalo sa, že vôbec ju nezaujímalo, kde sa nachádzajú.

„Dieťa s placentou i pupočnou šnúrou, ktorú sa jej podarilo podviazať, zabalila do osušky a do niekoľkých tašiek, ktoré ešte stiahla gumičkou do vlasou,“ povedal na súde v roku 2015 Legerský.

Igelitový sáčok vložila do kufra, ktorý schovala v skrini. Po desiatich dňoch ju partner kvôli veľkému zápachu otvoril. Krkavčia matka si odsedí 15 rokov za mrežami.