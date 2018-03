Najväčšia hrozba prímorských oblastí: Ohrozených je 143 miliónov ľudí

Ilustračné foto

NEW YORK - Až 143 miliónom ľudí z najchudobnejších oblastí sveta hrozí, že ich klimatické zmeny prinútia k migrácii, a to len v priebehu najbližších niekoľkých desiatok rokov. Budú sa musieť presídliť do oblastí, ktoré na to nie sú pripravené. Uvádza sa to v správe Svetovej banky, z ktorej v utorok citovala spravodajská televízia CNN.