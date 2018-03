Vo Viedni došlo ku kolízii dvoch električiek: Zranených päť ľudí

VIEDEŇ - Päť ľudí previezli v utorok popoludní so zraneniami do nemocníc vo Viedni po zrážke dvoch električkových súprav v centre rakúskej metropoly. Záchranári pomohli na mieste kolízie celkove siedmim osobám, žiadna z nich však nebola zranená ťažko. Informácie priniesla tlačová agentúra APA.

Obe súpravy smerovali v inkriminovanom čase z centra mesta, keď do prvej z nich stojacej na "stopke" narazila zozadu druhá. Podľa názoru hovorcu viedenského dopravného podniku Michaela Ungera mohla postihnúť vodiča tejto súpravy náhla nevoľnosť, čo zavinilo, že nedokázal primerane reagovať. Aj on sa nachádza medzi piatimi hospitalizovanými osobami. Prevádzku na trati sa do hodiny po kolízii už podarilo obnoviť.