Zverejnili škandalózne VIDEO o volebných machináciách po celom svete: Spomína sa aj Česko

Spoločnosť Cambridge Analytica vo vyhlásení obvinenia z podplácania, provokácií a iných nekalostí odmietla. "Bežne vedieme rozhovory s možnými klientmi, aby sme odhalili akékoľvek neetické a nelegálne zámery," povedal hovorca firmy. Spoločnosť tiež trvá na tom, že nepoužíva žiadne nepravdivé materiály.

Nix na záznamoch vytvorených skrytou kamerou povedal, že ich materská spoločnosť Strategic Communication Laboratories pracovala na viac ako 200 voľbách vrátane Česka, Nigérie, Kene, Indie alebo Argentíny. Turnbull k tomu vysvetlil, že ich pracovníci pôsobia skryto a nikým nespozorovaní.

V súvislosti s istým východoeurópskym štátom hovoril o práve skončenom a veľmi úspešnom projekte. "Nikto ani netušil, že tam boli. Jednoducho sa len nechali unášať. Prišli ako duchovia, urobili prácu a vyparili sa," vysvetlil Turnbull.

Na zázname z decembra 2017 potom Turnbull povedal, že firma vloží dáta do krvného riečiska internetu a potom len sleduje, ako sa šíria. "Musí sa to stať tak, aby si nikto nemyslel, že je to propaganda," povedal. "Vo chvíli, keď si poviete, že je to propaganda, nasleduje otázka, kto to vypustil. Takže musíme byť veľmi rafinovaní," dodal.

O práci v skrytosti hovoril aj Nix. "V skutočnosti máme mnoho klientov, ktorí nechcú, aby sa náš vzájomný vzťah dostal na verejnosť," uviedol s tým, že spoločnosť je zvyknutá pracovať v tieni a za použitia rozličných nástrojov. Reportérovi, ktorý sa vydával za možného klienta zaujímajúceho sa o spôsob, ako presadiť na Srí Lanke istých kandidátov, Nix ponúkol možnosť využitia prostitútok. Povedal, že jednou zo služieb, ktoré môže Cambridge Analytica poskytnúť, je "poslať nejaké dievčatá do kandidátovho domu". Dodal, že veľmi pekné sú Ukrajinky.

Nix k očierňovacej taktike ďalej vyhlásil, že napríklad výmenou za pozemky poskytnú kandidátovi veľkú sumu peňazí, aby mohol zaplatiť svoju kampaň. "Všetko si nahráme. Nášmu chlapíkovi potom rozmažeme tvár a dáme to na internet," dodal.

Kvôli práci spoločnosti Cambridge Analytica čelí kritike spoločnosť Facebook, ktorá prevádzkuje rovnomennú sociálnu sieť, a jej šéf Mark Zuckerberg. Dôvodom je správa, ktorú cez víkend zverejnili denníky The New York Times (NYT) a The Guardian, že Cambridge Analytica nečestne získala informácie o 50 miliónoch užívateľov facebooku a využila ich okrem iného pri vývoji softvérových nástrojov pre podporu Trumpovej volebnej kampane v roku 2016.