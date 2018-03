Otrava ruského agenta: Smrtiaci jed preskúma medzinárodný tím odborníkov

LONDÝN - Nervovoparalytickú látku, ktorou sa vo Veľkej Británii otrávili bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julia, preskúma medzinárodný tím odborníkov. Ako informoval spravodajský portál BBC, experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) pricestujú do vojenskej výskumnej základne Porton Down v grófstve Wiltshire. Odborníkov z organizácie sídliacej v Holandsku do Spojeného kráľovstva pozvali, aby nezávisle preverili danú látku.