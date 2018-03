Putin dominoval v ruských prezidentských voľbách: Finálne čísla, bola to špinavá kampaň

Sčítanie 99 percent odovzdaných hlasov podľa komisie ukázalo, že Putina volilo viac ako 55 miliónov ľudí. Dosiahnutý výsledok je preňho dosiaľ najlepším vo voľbách prezidenta, v ktorých kandidoval celkovo po štvrtý raz, uviedla štátna agentúra TASS. V roku 2002 dostal 52,94 percenta hlasov, v roku 2004 zvíťazil zo ziskom 71,31 percenta a vo voľbách v roku 2012 ho podporilo 63,6 percenta hlasujúcich.

Na druhom mieste tentoraz skončil kandidát Komunistickej strany Ruskej federácie a riaditeľ roľníckeho družstva Pavel Grudinin, ktorého podporilo 11,82 percenta voličov. Tretí je líder ruských nacionalistov Vladimir Žirinovskij so ziskom 5,68 percenta hlasov.

Zvyšní piati kandidáti získali menej ako dve percentá hlasov. Sú nimi moderátorka a novinárka Xenija Sobčaková, kandidátka Občianskej iniciatívy (1,66 percenta), liberálny ekonóm Grigorij Javlinskij zo strany Jabloko (1,04 percenta), podnikateľský ombudsman a politik Boris Titov (0,75 percenta), ľavicový politik Maxim Surajkin (0,68 percenta) a bývalý poslanec Sergej Baburin (0,65 percenta).

Sobčaková spokojná s výsledkom

Ruská prezidentská kandidátka Xenija Sobčaková priznala, že Vladimir Putin zvíťazil v nedeľňajších voľbách s väčšinou hlasov, a pred novinármi vo svojej volebnej centrále dodala, že s vlastným výsledkom nie je spokojná.

"Uznávam, že Putin dnes má väčšinovú podporu, zabezpečenú rôznymi metódami," povedala Sobčaková po otázke, či uznáva výsledky volieb. "Momentálne vidíme výsledky, ktoré sa pravdepodobne veľmi nezmenia, a ja s nimi určite nie som spokojná," citovala ju agentúra TASS.

"Bola to dosť špinavá kampaň, pokiaľ ide o mňa, najmä v súvislosti s volebnými debatami a zatknutím našich stúpencov v rôznych mestách, ako aj pokusmi nás zastrašovať," dodala Sobčaková. Zdôraznila tiež, že jej predbežné výsledky v prezidentských voľbách dokazujú, že má budúcnosť v politike.

"Myslím si, že pozitívnou správou pre mňa je, že môj výsledok je najlepším, aký sa doposiaľ poradilo dosiahnuť liberálne zmýšľajúcemu kandidátovi," vyhlásila s tým, že ide o dobrý odrazový mostík k založeniu novej Strany zmien, ktorej vytvorenie nedávno avizovala spoločne s bývalým poslancom Dmitrijom Gudkovom. "Ľudia vyjadrili svoje názory, viac než milión voličov chce zmeny, chce vidieť mladých politikov. Je to dobrý začiatok pre veľké zmeny."

Poďakoval fanúšikom

Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý podľa čiastkových výsledkov jasne zvíťazil v nedeľňajších voľbách hlavy štátu, sa večer prihovoril k tisícom stúpencov oslavujúcich jeho víťazstvo v blízkosti moskovského Kremľa.

Putinov volebný triumf sa všeobecne očakával a slávnostný popový koncert na Manéžnom námestí v centre Moskvy bol pripravený už vopred. Oficiálnym dôvodom jeho konania bolo "štvrté výročie znovuzjednotenia Krymu s Ruskom", píše agentúra TASS.

Staronový prezident sa svojim priaznivcom poďakoval za prejavenú podporu. Všetci občania Ruska, ktorí ho volili, sú podľa Putina jedným "veľkým národným tímom". Zdôraznil pritom potrebu jednoty celého národa.

Prezident vyjadril presvedčenie, že Rusko pod jeho vedením čakajú ďalšie úspechy a skvelá budúcnosť. Napokon si spoločne so zhromaždenými zaskandoval "Rusko, Rusko, Rusko...," uviedla agentúra AP.

"(Výsledok volieb) vnímam ako uznanie toho, čo sa v uplynulých rokoch vykonalo za veľmi náročných podmienok, ako aj vyjadrenie viery a nádeje nášho ľudu, že budeme pracovať rovnako tvrdo, rovnako zodpovedne a ešte viac efektívne," povedal podľa agentúry TASS Putin.

Pod paľbou úvah

Ruský prezident Vladimir Putin sa po nedeľňajšom opätovnom volebnom víťazstve vyhol priamej odpovedi na otázku o svojich plánoch po nadchádzajúcom šesťročnom funkčnom období. Na základe súčasnej ruskej ústavy by Putin nemohol kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024 vzhľadom na obmedzenie pôsobenia hlavy štátu v úrade na dve po sebe idúce funkčné obdobia.

Po otázke, či by sa následne mohol uchádzať o post prezidenta znova v roku 2030, 65-ročný ruský líder povedal: "To je smiešne. Myslíte si, že tu budem sedieť, pokým nebudem mať 100 rokov?" citovala ho agentúra AP.

Na ďalšiu otázku, či by mohol iniciovať zmenu ústavy, reagoval Putin slovami, že to nemá v pláne. Dodal, že o zložení svojho kabinetu rozhodne po inaugurácii. Putin sa vyjadril pre novinárov v čase, keď podľa Ústrednej volebnej komisie po sčítaní 60 percent odovzdaných hlasov viedol so ziskom vyše 75 percent.

Šéf Kremľa okrem toho odmietol obvinenia Británie, že Rusko stojí za otrávením bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry, ku ktorému došlo tento mesiac v anglickom Salisbury. Moskva je podľa neho pripravená spolupracovať s Londýnom na vyšetrovaní.

Putin v prvom vyjadrení k tejto záležitosti uviedol, že útok na Skripaľa a jeho dcéru bol "tragédiou". Dodal však, že ak by britské tvrdenia o otrave nervovoparalytickou látkou novičok boli pravdivé, obete by zomreli okamžite.

"Rusko nič také nemá. Odstránili sme všetky naše chemické zbrane pod dohľadom medzinárodných pozorovateľov," citovala Putina agentúra DPA. Podľa ruského lídra je "nezmyslom" myslieť si, že niekto z Ruska by mohol vykonať takýto útok krátko pred prezidentskými voľbami a majstrovstvami sveta vo futbale, ktoré sa budú v jeho krajine konať v lete.